Росприроднадзор Волгоградской области разобрался со сливом отходов в залив Волги "без волокиты"

официальное сообщение заместителя Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслана Гасанова, поступившее в местные СМИ. Напомним, что Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила, что "при проведении проверки Управления Росприроднадзора по Волгоградской области выявлены грубейшие нарушения действующего законодательства". Так, отмечалось, что в территориальное управление Росприроднадзора в августе этого года поступило обращение главы Дубовского района по вопросу слива канализационных стоков в залив Пичуга реки Волга. "Управлением не только не было принято оперативных мер по прекращению сброса неочищенных стоков в реку Волга, но и заволокичено рассмотрение жалобы", - процитировало информагентство заместителя природоохранного прокурора. По данным нарушениям, сообщает прокуратура, в отношении одного из заместителей Управления Росприроднадзора возбуждено административное производство по ст. 5.59 КоАП РФ ( Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. В управлении Росприроднадзора по Волгоградской области утверждают, что не занимаются волокитой, а поэтому не согласны с сообщением Волгоградской природоохранной прокуратуры о нарушениях, выявленных в результате проверки их ведомства. Как сообщает ИА"Высота 102", в адрес редакции пришло письмо за подписью заместителя руководителя управления Росприроднадзора по Волгоградской области Ирины Паниной с предложением, цитируем, "снять с публикации статью под названием "В Волгоградской области замначальника управления Росприроднадзора накажут за волокиту" . В этой статье природоохранное ведомство усмотрело "факт распространения информационным агентством "Высота 102" несоответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию Управления как территориального органа власти". При этом в территориальном управлении Росприроднадзора почему-то не увидели, а может и не обратили внимания, что в своей публикации ИА "Высота 102" ссылается назаместителя Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслана Гасанова, поступившее в местные СМИ. Напомним, что Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила, что "при проведении проверки Управления Росприроднадзора по Волгоградской областидействующего законодательства". Так, отмечалось, что в территориальное управление Росприроднадзора в августе этого года поступило обращение главы Дубовского района по вопросу слива канализационных стоков в залив Пичуга реки Волга., - процитировало информагентство заместителя природоохранного прокурора. По данным нарушениям, сообщает прокуратура, в отношении одного из заместителей Управления Росприроднадзора возбуждено административное производство по ст. 5.59 КоАП РФ ( Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Росприроднадзор в свою очередь сообщает, что ведомство оперативно отреагировало на обращение главы Дубовского района, ответило ему, и приняло все меры для устранения выявленных нарушений. Было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ИП Грачевой М.В., которое осуществляет деятельность по предоставлению придорожного сервиса по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (Порча земель) и ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов). В рамках возбужденного дела была назначена экспертиза, в рамках которой получены протоколы проб почвы и природной поверхности воды с места проведения экспертизы. В них установлены превышения загрязняющих веществ .ИП Грачевой назначены штрафы в сумме 20 и 3 тысяч рублей. Однако на рассмотрение дел об административном производстве индивидуальный предприниматель не явилась. Дело было рассмотрено в ее отсутствие, а вынесенные постановления направлены почтой. Также в отношении ИП Грачевой 21 ноября этого года был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ (Непредставление сведений (информации)). Дело направлено в Дубовский районный суд.



