В Волгограде военный на иномарке «пленил» двор





Жители двора по ул. Владимирской, 64 в Волгограде возмущены маневрами водителя "Тойоты Ленд Крузера", который паркует свой автомобиль, игнорируя правила дорожного движения и создавая неудобства для соседей. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, владелец дорогой иномарки предпочитает оставлять машину на тротуаре около подъезда. А иногда он просто бросает машину посреди дороги до утра. При этом все остальные автомобили, чтобы выехать, вынуждены сдавать назад через весь двор.













Каким образом препятствие в виде внедорожника, в случае необходимости, должны объезжать пожарные машины или «скорая помощь», водителя, вероятно, не беспокоит. Ведь, по словам местных жителей, водитель дорогой иномарки – командир одной из воинских частей, подполковник. И взять «в плен» целый двор, видимо, для него ничего не стоит.























