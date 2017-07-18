|Экономика
|23.11.2017 11:25
«Сады Придонья» закончили сезон переработки с рекордными цифрами
На производственных площадках компании в 2017 году было переработано 65 тыс. тонн овощей и фруктов. На сегодняшний день эта цифра является рекордной для «Садов Придонья», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
К середине ноября компания «Сады Придонья» завершила сезон переработки полностью. Это стало возможно благодаря модернизации существующего завода по переработке плодов и овощей на пюре и запуску в эксплуатацию второй линии.
«Переработка фруктов и овощей велась параллельно на двух производственных линиях, – говорит вице-президент по производству Иван Самохин. – В итоге мы получили на 5% лучший выход продукта по переработанному сырью».
Если обратиться к общим цифрам, то всего завод по производству пюре переработал 10,5 тысячи тонн овощей (кабачок, брокколи, цветная капуста, морковь, тыква, свекла, сельдерей) и 11,5 тысячи тонн яблок. Это на 33% больше, чем в 2016 году. Надо отметить, что завод по переработке яблок на концентрированный сок в пос. Ртищевский Саратовской области также успешно справился с сезоном. А вот на сок прямого отжима в этом году было переработано 36 тыс. тонн яблок, что значительно выше прошлогодних показателей.
В этом году список перерабатываемых овощей пополнил сельдерей. Эта культура используется в рецептурах овощных соков. «Сады Придонья» продолжают развивать собственную сырьевую базу, чтобы укрепить свои позиции на рынке детского питания и соковой продукции.
В планах у компании на 2018 год намечена новая программа технологического перевооружения, что позволит перерабатывать еще большее количество поступающего сырья.
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Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Экономика
|23.11.2017 13:39 (Обновлено: 23.11.2017 13:40)
Совет по социально-экономической политике будет создан в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров на совещании, где подводятся итоги социально-экономического развития Волгоградской области, определяются задачи на ближайшие годы. Участие в мероприятии принимают депутаты облдумы, представители общественных и религиозных объединений и отделений политических партий. Глава региона сообщил, что принял решение создать совет по социально-экономической политике, который возглавит бывший президент ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Олег Иншаков. "Вам предстоит непростая задача", - сказал Андрей Бочаров, обращаясь к Иншакову, который также станет советником главы региона. По словам губернатора, в регионе необходимо "создать...
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|Происшествия
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Один человек погиб и один пострадал при падении с металлоконструкции в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб, ЧП произошло на территории речпорта. Бригада рабочих занималась монтажом конструкции, когда она сорвалась вниз. 69-летний мужчина погиб на месте, его 47-летний коллега с ранением левой ноги доставлен в травмпункт.
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|Спорт
|23.11.2017 12:53 (Обновлено: 23.11.2017 12:57)
Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил главный тренер Сергей Павлов. Сложное положение волгоградской команды, зависшей на последней строчке турнирной таблицы, стало главной темой сегодняшней пресс-конференции, которая прошла на стадионе "Трактор". Отметим, что по итогам сезона, пять замыкающих турнирную таблицу команд потеряют свое место в ФНЛ и вернутся во второй дивизион. Отвечая на вопрос о нынешнем положении, Сергей Павлов напомнил, что ранее ему приходилось преодолевать и более серьезные отрывы по очкам. Главный тренер уверен, что ситуацию драматизировать не нужно, так как все еще можно исправить. "Сейчас для нас проблема - отсутствие...
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|Общество
|23.11.2017 12:30 (Обновлено: 23.11.2017 12:45)
Жители двора по ул. Владимирской, 64 в Волгограде возмущены маневрами водителя "Тойоты Ленд Крузера", который паркует свой автомобиль, игнорируя правила дорожного движения и создавая неудобства для соседей. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, владелец дорогой иномарки предпочитает оставлять машину на тротуаре около подъезда. А иногда он просто бросает машину посреди дороги до утра. При этом все остальные автомобили, чтобы выехать, вынуждены сдавать назад через весь двор. Каким образом препятствие в виде внедорожника, в случае необходимости, должны объезжать пожарные машины или «скорая помощь», водителя, вероятно, не беспокоит. Ведь, по словам местных жителей, водитель...
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|Происшествия
|23.11.2017 12:02 (Обновлено: 23.11.2017 12:07)
33-летний житель Старополтавского района подозревается в фальсификации доказательств. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, в конце августа 2016 года на основании решения суда территориальным отделом УФССП России по Волгоградской области в отношении подозреваемого было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. К июлю текущего года сумма задолженности и неустойки составила 85 тысяч рублей, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании указанной суммы с должника. Но подозреваемый предоставил суду подложные документы о том, что якобы в 2016-2017 годах он был трудоустроен в коммерческую организацию,...
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|Общество
|23.11.2017 11:05
В Волгоградской области с 1 января 2018 года у 113 детей-сирот появится право на новый вид социальной пенсии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, в категорию получателей этих пенсий войдут дети, оба родителя которых неизвестны. Эту меру установил новый федеральный закон от 18.07.2017 № 162–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Получателями денежных выплат станут дети, которых находят без документов, либо если мать, не предоставляя сведений о себе, оставляет новорожденного в роддоме. А также, если в свидетельстве о рождении графы «мать» и «отец» у ребенка остаются пустыми....
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|Общество
|23.11.2017 10:41
Жительница Волгограда пенсионерка Наталья Терещенко ищет 3,5 тысячи рублей, чтобы заплатить за медицинскую справку и устроиться на работу санитаркой в медицинское учреждение. «Только тогда я хоть как-то смогу вылезти из коммунальной кабалы, но сейчас хожу будто по замкнутому кругу», - сообщила она журналистам ИА «Высота 102». Живет Наталья Васильевна Терещенко в доме №21 на улице 4-й участок, в двухкомнатной квартире с внуком-студентом колледжа, над которым взяла опеку. По ее словам, мало того, что в этих домах вообще опасно жить, потому что, того и гляди потолок упадет на голову, а стены расколются пополам, люди платят огромные деньги за тепло и горячую...
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|Телеком
|23.11.2017 10:16 (Обновлено: 23.11.2017 10:26)
Специалисты «МегаФона» провели модернизацию оборудования в Волгограде. Результатом стало лучшее качество голоса во дворах-колодцах в местах современной плотной застройки, на первых этажах зданий, а также внутри помещений. Работы коснулись Центрального, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Советского и Красноармейского районов. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, новый уровень качества голоса оценят посетители «Больничного комплекса», сотрудники здания администрации Дзержинского района, а также студенты и преподаватели «ВИБа» и «Горхоза – в Дзержинском и в Ворошиловском районах соответственно. В радиусе работ также оказались пассажиры общественного транспорта и жители ближайших домов к остановке «Кинотеатр «Юность», и ЖК «Акварель» в Краснооктябрьском районе,...
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|Экология
|23.11.2017 10:04
Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения законодательства в сфере промышленной безопасности в области обращения с отходами в деятельности Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод". Об этом ИА "Высота 102" сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Предприятие, специализирующееся на выпуске технического углерода, является одним из крупнейших в России. Проверкой установлено, что предприятием допускались случаи эксплуатации опасных производственных объектов в отсутствие проведенных экспертиз промышленной безопасности технических устройств. Так, целый ряд опасных объектов не был оснащен системой звуковой и световой сигнализации. Несмотря на образование в двух помещениях взрывоопасных смесей не была обеспечена круглосуточная работа вентиляции. Данные факты послужили основанием для возбуждения административных производств...
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|Расследования
|23.11.2017 09:33 (Обновлено: 23.11.2017 11:25)
Перед судом в Волгограде предстанет 19-летний местный житель, который зарабатывал на проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, предприимчивый горожанин в Тракторозаводском районе проводил азартные игры в торговом павильоне, где установил игровой терминал. Свою вину он полностью признал. За содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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|Расследования
|23.11.2017 09:27
К 100 часам обязательных работ приговорен Красноармейским районным судом Волгограда 40-летний местный житель, который пытался продать через соцсети холодное оружие. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор райсуда, мужчина свою вину полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке. Следствием и судом установлено, что волгоградец разместил на своей странице в соцсети объявление о продаже двух штык-ножей производства Германии. Покупателями выступили сотрудники полиции, которые задержали продавца после совершения сделки. Экспертизой установлено, что к категории холодного оружия колюще-режущего поражающего действия относится только один приобретенный экземпляр. Им оказался изготовленный промышленным способом штык-нож к...
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|Расследования
|23.11.2017 05:11
Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцирующейся на территории Волгограда, приговорен к штрафу в размере 20 тысяч рублей за причинение физических и нравственных страданий сослуживцу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Волгоградского гарнизонного военного суда, военнослужащий обвинялся по ч.1 ст. 335 УК РФ (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). В суде установлено, что конфликт произошел возле столовой воинской части. Военнослужащий, желая показать свое превосходство над сослуживцем, потребовал выбросить пластиковый стакан с чаем. Когда тот отказался, ударил его кулаком в нижнюю челюсть, причинив ему "физическую боль и нравственные страдания". Постановление суда в законную...
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|Газетный киоск
|23.11.2017 04:40
ВОЛГОГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. "На судостроительном заводе в Волгограде 15 раз продлевали процедуру банкротства (с 2013 года на предприятии введено конкурсное производство в рамках банкротства предприятия - прим. ТАСС). Сейчас администрация региона совместно с правоохранительными органами активно включилась в работу по возрождению предприятия. Найден инвестор, с ним ведутся переговоры, но завод надо вывести из стадии банкротства. Надеемся, что в 2018 году будет принято решение по выводу из банкротства и, возможно, на заводе наладится производство продукции", - сообщил глава комитета промышленности и торговли администрации...
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|Аналитика
|22.11.2017 20:17
«Высота 102 ТВ»: На митинге в поселке Волгоградской области глава района держал ответ перед казаками
Смотрите сегодня в программе: семьи казаков Даниловского района Волгоградской области вышли на санкционированный митинг из-за увольнения директора школы. Пять минут назад: муниципальная парковка у Привокзальной площади Волгограда тихо вернулась к коммерческим тарифам. Зима близко: центральные улицы Волгограда по примеру Москвы начнут обрабатывать жидкими реагентами. День профориентации: студентам и выпускникам ВУЗов Волгограда с ограничениями здоровья рассказали о трудоустройстве. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.
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|Общество
|22.11.2017 17:38
Решение Котовского районного суда 2008 года о взыскании с инвалида-колясочника полумиллиона рублей кредита «Сбербанка» отменено. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в общественной организации «Кредитный правозащитник», которая представляет интересы волгоградца Василия Аникина в суде. Котовский райсуд удовлетворил заявление общественников о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Поводом для возвращения к процессу девятилетней давности явился установленный в июле текущего года полицией факт подделки подписи инвалида в договоре поручительства. Сам должник, бывший работодатель Аникина, который подделал подпись - уголовной статьи избежал, поскольку истек срок давности привлечения его к ответственности. В случае, если районный суд по итогам пересмотра откажет «Сбербанку» во...
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