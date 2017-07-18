«Сады Придонья» закончили сезон переработки с рекордными цифрами









На производственных площадках компании в 2017 году было переработано 65 тыс. тонн овощей и фруктов. На сегодняшний день эта цифра является рекордной для «Садов Придонья», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

К середине ноября компания «Сады Придонья» завершила сезон переработки полностью. Это стало возможно благодаря модернизации существующего завода по переработке плодов и овощей на пюре и запуску в эксплуатацию второй линии.

«Переработка фруктов и овощей велась параллельно на двух производственных линиях, – говорит вице-президент по производству Иван Самохин. – В итоге мы получили на 5% лучший выход продукта по переработанному сырью».













Если обратиться к общим цифрам, то всего завод по производству пюре переработал 10,5 тысячи тонн овощей (кабачок, брокколи, цветная капуста, морковь, тыква, свекла, сельдерей) и 11,5 тысячи тонн яблок. Это на 33% больше, чем в 2016 году. Надо отметить, что завод по переработке яблок на концентрированный сок в пос. Ртищевский Саратовской области также успешно справился с сезоном. А вот на сок прямого отжима в этом году было переработано 36 тыс. тонн яблок, что значительно выше прошлогодних показателей.

В этом году список перерабатываемых овощей пополнил сельдерей. Эта культура используется в рецептурах овощных соков. «Сады Придонья» продолжают развивать собственную сырьевую базу, чтобы укрепить свои позиции на рынке детского питания и соковой продукции.

В планах у компании на 2018 год намечена новая программа технологического перевооружения, что позволит перерабатывать еще большее количество поступающего сырья.