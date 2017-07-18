В Волгограде «МегаФон» повысил качество голоса









Специалисты «МегаФона» провели модернизацию оборудования в Волгограде. Результатом стало лучшее качество голоса во дворах-колодцах в местах современной плотной застройки, на первых этажах зданий, а также внутри помещений. Работы коснулись Центрального, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Советского и Красноармейского районов.

Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, новый уровень качества голоса оценят посетители «Больничного комплекса», сотрудники здания администрации Дзержинского района, а также студенты и преподаватели «ВИБа» и «Горхоза – в Дзержинском и в Ворошиловском районах соответственно.

В радиусе работ также оказались пассажиры общественного транспорта и жители ближайших домов к остановке «Кинотеатр «Юность», и ЖК «Акварель» в Краснооктябрьском районе, и около кинотеатра «Ударник» на Тракторном.

В Центральном районе изменения заметят те, кто работают в «Облпрофсоюзе», в Красноармейском – посетители «Гурмана» и «Сбербанка», который находится на улице 50 лет Октября, в Советском районе – у «Института экономики, социологии и права» и на «Обувной Фабрике».

«Качество покрытия сети зависит не только от плотности установки базовых станций, но и от того, как они настраиваются, какими каналами связи соединены, сколько абонентов обслуживается в этом месте, – говорит директор Волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов. – Нам важно, чтобы наши абоненты получали хороший голос и быстрый интернет».