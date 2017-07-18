Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения законодательства в сфере промышленной безопасности в области обращения с отходами в деятельности Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод". Об этом ИА "Высота 102" сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Предприятие, специализирующееся на выпуске технического углерода, является одним из крупнейших в России. Проверкой установлено, что предприятием допускались случаи эксплуатации опасных производственных объектов в отсутствие проведенных экспертиз промышленной безопасности технических устройств. Так, целый ряд опасных объектов не был оснащен системой звуковой и световой сигнализации. Несмотря на образование в двух помещениях взрывоопасных смесей не была обеспечена круглосуточная работа вентиляции. Данные факты послужили основанием для возбуждения административных производств по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Кроме того, были выявлены нарушения в области обращения с отходами, в связи с чем были возбуждены административные производства по ст. 8.2 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 280 тыс. рублей. Представление об устранении выявленных нарушений внесено в адрес руководителя ООО "Омсктехуглерод". К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица предприятия, в том числе директор филиала.



