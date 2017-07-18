В Волгоградской области детям-«подкидышам» назначат пенсию

В Волгоградской области с 1 января 2018 года у 113 детей-сирот появится право на новый вид социальной пенсии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, в категорию получателей этих пенсий войдут дети, оба родителя которых неизвестны. Эту меру установил новый федеральный закон от 18.07.2017 № 162–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Получателями денежных выплат станут дети, которых находят без документов, либо если мать, не предоставляя сведений о себе, оставляет новорожденного в роддоме. А также, если в свидетельстве о рождении графы «мать» и «отец» у ребенка остаются пустыми. Размер социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, будет составлять 10068 руб. 53 коп. По предварительным данным, в нашем регионе право на установление нового вида пособий возникнет у 113 детей-сирот.

Право на социальную пенсию будут иметь дети до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.



