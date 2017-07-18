|Расследования
|23.11.2017 09:33(Обновлено: 23.11.2017 11:25)
Волгоградец организовал игровой клуб в торговом павильоне
Перед судом в Волгограде предстанет 19-летний местный житель, который зарабатывал на проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, предприимчивый горожанин в Тракторозаводском районе проводил азартные игры в торговом павильоне, где установил игровой терминал. Свою вину он полностью признал. За содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Они встретились не просто как...
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Экономика
|23.11.2017 11:25
На производственных площадках компании в 2017 году было переработано 65 тыс. тонн овощей и фруктов. На сегодняшний день эта цифра является рекордной для «Садов Придонья», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. К середине ноября компания «Сады Придонья» завершила сезон переработки полностью. Это стало возможно благодаря модернизации существующего завода по переработке плодов и овощей на пюре и запуску в эксплуатацию второй линии. «Переработка фруктов и овощей велась параллельно на двух производственных линиях, – говорит вице-президент по производству Иван Самохин. – В итоге мы получили на 5% лучший выход продукта по переработанному сырью». ...
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|Общество
|23.11.2017 11:05 (Обновлено: 23.11.2017 11:26)
В Волгоградской области с 1 января 2018 года у 113 детей-сирот появится право на новый вид социальной пенсии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, в категорию получателей этих пенсий войдут дети, оба родителя которых неизвестны. Эту меру установил новый федеральный закон от 18.07.2017 № 162–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Получателями денежных выплат станут дети, которых находят без документов, либо если мать, не предоставляя сведений о себе, оставляет новорожденного в роддоме. А также, если в свидетельстве о рождении графы «мать» и «отец» у ребенка остаются пустыми....
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|Общество
|23.11.2017 10:41
Жительница Волгограда пенсионерка Наталья Терещенко ищет 3,5 тысячи рублей, чтобы заплатить за медицинскую справку и устроиться на работу санитаркой в медицинское учреждение. «Только тогда я хоть как-то смогу вылезти из коммунальной кабалы, но сейчас хожу будто по замкнутому кругу», - сообщила она журналистам ИА «Высота 102». Живет Наталья Васильевна Терещенко в доме №21 на улице 4-й участок, в двухкомнатной квартире с внуком-студентом колледжа, над которым взяла опеку. По ее словам, мало того, что в этих домах вообще опасно жить, потому что, того и гляди потолок упадет на голову, а стены расколются пополам, люди платят огромные деньги за тепло и горячую...
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|Телеком
|23.11.2017 10:16 (Обновлено: 23.11.2017 10:26)
Специалисты «МегаФона» провели модернизацию оборудования в Волгограде. Результатом стало лучшее качество голоса во дворах-колодцах в местах современной плотной застройки, на первых этажах зданий, а также внутри помещений. Работы коснулись Центрального, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Советского и Красноармейского районов. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, новый уровень качества голоса оценят посетители «Больничного комплекса», сотрудники здания администрации Дзержинского района, а также студенты и преподаватели «ВИБа» и «Горхоза – в Дзержинском и в Ворошиловском районах соответственно. В радиусе работ также оказались пассажиры общественного транспорта и жители ближайших домов к остановке «Кинотеатр «Юность», и ЖК «Акварель» в Краснооктябрьском районе,...
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|Экология
|23.11.2017 10:04
Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения законодательства в сфере промышленной безопасности в области обращения с отходами в деятельности Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод". Об этом ИА "Высота 102" сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Предприятие, специализирующееся на выпуске технического углерода, является одним из крупнейших в России. Проверкой установлено, что предприятием допускались случаи эксплуатации опасных производственных объектов в отсутствие проведенных экспертиз промышленной безопасности технических устройств. Так, целый ряд опасных объектов не был оснащен системой звуковой и световой сигнализации. Несмотря на образование в двух помещениях взрывоопасных смесей не была обеспечена круглосуточная работа вентиляции. Данные факты послужили основанием для возбуждения административных производств...
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|Расследования
|23.11.2017 09:27
К 100 часам обязательных работ приговорен Красноармейским районным судом Волгограда 40-летний местный житель, который пытался продать через соцсети холодное оружие. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор райсуда, мужчина свою вину полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке. Следствием и судом установлено, что волгоградец разместил на своей странице в соцсети объявление о продаже двух штык-ножей производства Германии. Покупателями выступили сотрудники полиции, которые задержали продавца после совершения сделки. Экспертизой установлено, что к категории холодного оружия колюще-режущего поражающего действия относится только один приобретенный экземпляр. Им оказался изготовленный промышленным способом штык-нож к...
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|Расследования
|23.11.2017 05:11
Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцирующейся на территории Волгограда, приговорен к штрафу в размере 20 тысяч рублей за причинение физических и нравственных страданий сослуживцу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Волгоградского гарнизонного военного суда, военнослужащий обвинялся по ч.1 ст. 335 УК РФ (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). В суде установлено, что конфликт произошел возле столовой воинской части. Военнослужащий, желая показать свое превосходство над сослуживцем, потребовал выбросить пластиковый стакан с чаем. Когда тот отказался, ударил его кулаком в нижнюю челюсть, причинив ему "физическую боль и нравственные страдания". Постановление суда в законную...
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|Газетный киоск
|23.11.2017 04:40
ВОЛГОГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. "На судостроительном заводе в Волгограде 15 раз продлевали процедуру банкротства (с 2013 года на предприятии введено конкурсное производство в рамках банкротства предприятия - прим. ТАСС). Сейчас администрация региона совместно с правоохранительными органами активно включилась в работу по возрождению предприятия. Найден инвестор, с ним ведутся переговоры, но завод надо вывести из стадии банкротства. Надеемся, что в 2018 году будет принято решение по выводу из банкротства и, возможно, на заводе наладится производство продукции", - сообщил глава комитета промышленности и торговли администрации...
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|Аналитика
|22.11.2017 20:17
«Высота 102 ТВ»: На митинге в поселке Волгоградской области глава района держал ответ перед казаками
Смотрите сегодня в программе: семьи казаков Даниловского района Волгоградской области вышли на санкционированный митинг из-за увольнения директора школы. Пять минут назад: муниципальная парковка у Привокзальной площади Волгограда тихо вернулась к коммерческим тарифам. Зима близко: центральные улицы Волгограда по примеру Москвы начнут обрабатывать жидкими реагентами. День профориентации: студентам и выпускникам ВУЗов Волгограда с ограничениями здоровья рассказали о трудоустройстве. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.
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|Общество
|22.11.2017 17:38
Решение Котовского районного суда 2008 года о взыскании с инвалида-колясочника полумиллиона рублей кредита «Сбербанка» отменено. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в общественной организации «Кредитный правозащитник», которая представляет интересы волгоградца Василия Аникина в суде. Котовский райсуд удовлетворил заявление общественников о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Поводом для возвращения к процессу девятилетней давности явился установленный в июле текущего года полицией факт подделки подписи инвалида в договоре поручительства. Сам должник, бывший работодатель Аникина, который подделал подпись - уголовной статьи избежал, поскольку истек срок давности привлечения его к ответственности. В случае, если районный суд по итогам пересмотра откажет «Сбербанку» во...
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|Общество
|22.11.2017 17:09
Судебные приставы в Красноармейском районе произвели арест железнодорожных путей необщего пользования, принадлежащих волгоградской организации, в счет погашения долга. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФССП по региону. Однако реализовывать имущество не пришлось, должник оплатил задолженность, чтобы пути оставались на прежнем месте. Речь идет о долге в 1,5 миллиона рублей, который стал причиной судебного разбирательства между двумя организациями Волгограда. Являясь должником по исполнительному производству, добровольно организация крупный долг не погашала. В результате принятых мер был наложен арест на железнодорожные пути необщего пользования, протяженностью около 90 погонных метров. Спустя некоторое время задолженность, а также исполнительский сбор в размере 103 тысяч рублей...
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|Происшествия
|22.11.2017 17:05
Сотрудники полиции города Курска устанавливают местонахождение 26-летней жительницы Волгоградской области, подозреваемой в мошенничестве. Об этом говорится на официальном сайте МВД по Курской области, сообщает ИА «Высота 102». Злоумышленница сдала в один из ломбардов Курска дорогую бижутерию, позиционируя её как золотые украшения. За позолоченные медные цепочки, кольца и браслеты получила почти 60 тысяч рублей. Сотрудники ломбарда при проведении повторной проверки заложенного имущества выявили подделки и обратились в полицию. Злоумышленница в настоящий момент не задержана и объявлена в федеральный розыск. Следствие имеет основания полагать, что девушка могла совершить несколько аналогичных преступлений и в соседних регионах. Если вина подозреваемой будет доказана, за мошенничество...
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|Происшествия
|22.11.2017 16:29
Депутат Волгоградской областной думы Геннадий Мурылев сегодня был признан банкротом. Начата процедура реализации его имущества, сроком в четыре месяца. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. Заседание суда по рассмотрению результатов процедуры назначено на 12 марта 2018 года. Напомним, что сумма долга, которую кредиторы требуют от Геннадия Мурылева, составляет более 7 миллиардов 267 миллионов рублей. Напомним, в 2015 году судебные приставы пытались взыскать с Геннадия Мурылева более 1,5 миллиарда рублей. Это был долг по кредиту завода "ЖБИ №1", гендиректором которого являлся Мурылев. В 2013 году суд Центрального района обратил взыскание на именные акции ОАО "ВЗ...
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|Экономика
|22.11.2017 16:00
В Волгограде этой зимой проведут эксперимент по обработке дорог жидкими реагентами, как это делают в Москве. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной дорожному строительству в регионе, руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов. По его словам, в качестве жидкого реагента будет применяться бишофит, который производится в Волгограде. Такая возможность появилась у города в связи с закупкой новой дорожно-уборочной техники. Представители профильных областного и городского комитетов отчитались также о результатах масштабного дорожного ремонта, который проводился и в регионе, и в городе-герое. Так, с 2014 года дорожными работами было охвачено около 1,5 тысячи километров автотрасс. В...
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|Расследования
|22.11.2017 15:58
Директор муниципального автономного учреждения "Проектно-архитектурное бюро" Владимир Сыч осужден к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за получение взятки за подписание актов приемки работ по ремонту крыш многоквартирных домов в Урюпинске по программе капремонта. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, Сыч также лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением строительного надзора и контроля сроком на 1 год. Он взят под стражу в зале суда. Стоит отметить, что ранее ему было назначено наказание в виде 8-миллионного штрафа, но прокуратура обжаловала приговор. По материалам дела, между МАУ "Проектно-архитектурное бюро"...
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23 ноября 11:05
23 ноября 10:41
23 ноября 10:16
23 ноября 10:04
23 ноября 09:33
Волгоградец организовал игровой клуб в торговом павильоне
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22 ноября 17:38
22 ноября 15:58
22 ноября 15:04
Расследования
23 ноября 09:33
Волгоградец организовал игровой клуб в торговом павильоне
23 ноября 09:27
22 ноября 15:58
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