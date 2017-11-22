









Смотрите сегодня в программе: семьи казаков Даниловского района Волгоградской области вышли на санкционированный митинг из-за увольнения директора школы. Пять минут назад: муниципальная парковка у Привокзальной площади Волгограда тихо вернулась к коммерческим тарифам. Зима близко: центральные улицы Волгограда по примеру Москвы начнут обрабатывать жидкими реагентами. День профориентации: студентам и выпускникам ВУЗов Волгограда с ограничениями здоровья рассказали о трудоустройстве.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



