Полицейские Курска ищут мошенницу из Волгограда, одурачившую ломбард

Сотрудники полиции города Курска устанавливают местонахождение 26-летней жительницы Волгоградской области, подозреваемой в мошенничестве. Об этом говорится на официальном сайте МВД по Курской области, сообщает ИА «Высота 102». Злоумышленница сдала в один из ломбардов Курска дорогую бижутерию, позиционируя её как золотые украшения. За позолоченные медные цепочки, кольца и браслеты получила почти 60 тысяч рублей. Сотрудники ломбарда при проведении повторной проверки заложенного имущества выявили подделки и обратились в полицию. Злоумышленница в настоящий момент не задержана и объявлена в федеральный розыск. Следствие имеет основания полагать, что девушка могла совершить несколько аналогичных преступлений и в соседних регионах. Если вина подозреваемой будет доказана, за мошенничество ей может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.



