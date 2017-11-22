



Решение Котовского районного суда 2008 года о взыскании с инвалида-колясочника полумиллиона рублей кредита «Сбербанка» отменено. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в общественной организации «Кредитный правозащитник», которая представляет интересы волгоградца Василия Аникина в суде. Котовский райсуд удовлетворил заявление общественников о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Поводом для возвращения к процессу девятилетней давности явился установленный в июле текущего года полицией факт подделки подписи инвалида в договоре поручительства. Сам должник, бывший работодатель Аникина, который подделал подпись - уголовной статьи избежал, поскольку истек срок давности привлечения его к ответственности. В случае, если районный суд по итогам пересмотра откажет «Сбербанку» во взыскании с инвалида задолженности по ссуде, у юристов появится шанс также через суд добиться возвращения Василию несправедливо взысканных с него денег в сумме свыше 100 тысяч рублей. Чужой кредит мужчина оплачивал с 2014 года в течение трех лет (подробнее о скандальной кредитной истории - читать ЗДЕСЬ) . Только в мае текущего года «Сбербанк» добровольно отозвал исполнительный лист о взыскании с него долга. Однако вернуть те деньги, которые приставы успели списать с пенсии пострадавшего, кредитная организация, похоже, не намерена.

Параллельно «наступление» на «Сбербанк» в судебных инстанциях ведет прокурор Котовского района. В минувшем месяце райсуд отказал надзорному ведомству в иске о признании договора поручительства недействительным, поскольку истек срок исковой давности. Однако прокуратура решение суда обжаловала. Сегодня в облсуде должно было состояться рассмотрение жалобы прокурора района, но заседание отложили на 6 декабря. «Сбербанк» представил суду письменное возражение на жалобу прокуратуры. Надзорный орган попросил у суда время на ознакомление с этими материалами.

Таким образом, на сегодняшний день сразу в двух судебных процессах прокуратура и правозащитники бьются за ущемленные права волгоградца, который живет на скромную пенсию по инвалидности.



