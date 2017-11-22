Директор муниципального автономного учреждения "Проектно-архитектурное бюро" Владимир Сыч осужден к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за получение взятки за подписание актов приемки работ по ремонту крыш многоквартирных домов в Урюпинске по программе капремонта. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, Сыч также лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением строительного надзора и контроля сроком на 1 год. Он взят под стражу в зале суда. Стоит отметить, что ранее ему было назначено наказание в виде 8-миллионного штрафа, но прокуратура обжаловала приговор. По материалам дела, между МАУ "Проектно-архитектурное бюро" в лице Владимира Сыча и УНО "Региональный фонд капитального ремонта" были заключены договоры на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Урюпинске. Подрядчиком являлось ООО "ЮгСтройСервис". К слову, эта компания осенью 2015 года оставила без крыш в ненастную погоду жителей 11 многоквартирных домов в Урюпинске, о чем тогда сообщала ИА "Высота 102" . За ходом капремонта в этих домах должно было следить архитектурно-строительное бюро.

По материалам дела, представители ООО "ЮгСтройСервис" проверили качество ремонта, выполненное субподрядными организациями, выявили недостатки, которые могли стать препятствием для сдачи объектов. Однако директор МАУ "Архитектурно-проектное бюро" согласился за взятку в 100 тысяч рублей беспрепятственно и в короткие сроки подписать акты выполненных работ по проблемным объектам. Деньги он брал частями. На суде Сыч пояснил, что получил эти денежные средства якобы за изготовление исполнительной документации – актов освидетельствования скрытых работ. Он утверждал, что приговор необоснованный, так как он всегда добросовестно относился к исполнению своих служебных обязанностей, имеет многочисленные награды и благодарности. Сыч заявил, что готов понести наказание и оплатить штраф. Однако прокуратура просила суд ужесточить наказание, назначить директору муниципального учреждения 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 2 миллиона рублей. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительные характеристики, явку с повинной, наличие несовершеннолетнего ребенка и заболевания.



