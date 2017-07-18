Жители Волгограда платят по максимуму за коммуналку в подлежащих сносу аварийных домах

Терещенко получает пенсию в размере 8 тыс. 605 руб. 53 коп. Из этих денег – показывает она платежки за октябрь - за услуги ЖКХ и ТЭК заплатила более 6,5 тыс. рублей. Причем только одно отопление вместе с холодным водоснабжением и водоотведением ей ежемесячно обходится в 5 тыс. 711 рублей. Еще 519 с лишним рублей – за содержание и ремонт жилого помещения, которого на самом деле нет. Мусор, к примеру, вывозят один раз в три недели.

По ее словам, на вопрос - почему такая запредельная плата за коммунальные услуги в аварийном доме, подлежащем сносу, – ответить никто не может. Люди не раз обращались в управляющую компанию ООО «ЖЭК» с просьбой установить в доме общедомовой счетчик потребления теплоносителя, чтобы не платить по максимуму, но толку нет.

Сейчас женщина пытается оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ, собирает кучу документов, а оплачивать нужно уже сегодня. Стипендия внука, учащегося колледжа в 2,5 тыс. рублей, ситуацию не спасает.

«Устроиться на работу в городе даже молодым сложно, что уж о пенсионерах говорить? Я столько адресов исходила, вот нашла место санитарочки. А заплатить за справку нет возможности. Ну что мне, стать на улице и милостыню просить, чтоб насобирать эти деньги? - говорит Терещенко. - Пошла в районный центр защиты населения, чтоб хоть какую-то помощь оказали, но ответ только один: «Вам не положено. Такой закон».

Как заявил информагентству депутат Волгоградской облдумы Михаил Таранцов, он обратился с письмом к заместителю губернатора Волгоградской области Зине Мержоевой, курирующей в том числе социальные вопросы, с просьбой помочь волгоградке в вопросе назначения ей субсидии на оплату услуг ЖКХ и ТЭК или оказании иной социальной помощи.

Повторяем сюжет о жизни волгоградцев в аварийных домах на улице 4-й участок от 19.10.2017 года.