В Волгограде военнослужащий заплатит штраф за страдания сослуживца

В Волгограде этой зимой проведут эксперимент по обработке дорог жидкими реагентами, как это делают в Москве. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной дорожному строительству в регионе, руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов. По его словам, в качестве жидкого реагента будет применяться бишофит, который производится в Волгограде. Такая возможность появилась у города в связи с закупкой новой дорожно-уборочной техники. Представители профильных областного и городского комитетов отчитались также о результатах масштабного дорожного ремонта, который проводился и в регионе, и в городе-герое. Так, с 2014 года дорожными работами было охвачено около 1,5 тысячи километров автотрасс. В...

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