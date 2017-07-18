Жителя Волгограда осудили за торговлю германскими штык-ножами









К 100 часам обязательных работ приговорен Красноармейским районным судом Волгограда 40-летний местный житель, который пытался продать через соцсети холодное оружие. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор райсуда, мужчина свою вину полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке. Следствием и судом установлено, что волгоградец разместил на своей странице в соцсети объявление о продаже двух штык-ножей производства Германии. Покупателями выступили сотрудники полиции, которые задержали продавца после совершения сделки. Экспертизой установлено, что к категории холодного оружия колюще-режущего поражающего действия относится только один приобретенный экземпляр. Им оказался изготовленный промышленным способом штык-нож к карабину "Маузера М98к". Второй штык-нож к карабину "Маузера" по причине своей недостаточной прочности и жесткости клинка не был отнесен экспертами к категории холодного оружия. Суд посчитал возможным назначить подсудимому одно из наиболее мягких наказаний, так как он раскаялся в содеянном, помогал следствию, имеет на иждивении двоих малолетних детей.



