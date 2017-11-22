В Волгограде автобус переехал пожилую женщину, не успевшую зайти в салон









Сегодня на улице Колосовой в Кировском районе произошел несчастный случай, в результате которого переломы получила 74-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель автобуса «Волгабас» маршрута №2 высадил пассажиров на остановке «503-й квартал», затем закрыл двери и начал трогаться от остановки. В это время в заднюю дверь автобуса, которая неплотно закрылась, попыталась вбежать пенсионерка, однако упала и попала под правое заднее колесо машины. В настоящее время она госпитализирована в медицинское учреждение с переломами. Подробности произошедшего и степень вины водителя предстоит установить правоохранительным органам. В пресс-службе мэрии уточнили, что в настоящее время автотранспортное предприятие оказывает полицейским всю необходимую помощь в установлении всех обстоятельств случившегося. Вне зависимости от степени вины водителя автобуса перевозчик окажет женщине всестороннюю помощь и поддержку. Водитель автобуса на автотранспортном предприятии характеризуется положительно, ранее не привлекался к дисциплинарной ответственности в связи с какими-либо нарушениями.