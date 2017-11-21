Жители Колхозной Ахтубы - более 60 законопослушных семей – у которых чиновники грозились изъять землю, на которых построены жилые дома, получили уведомления о снятии ареста на их земельные участки. Как сообщили ИА «Высота 102» ахтубинцы, документы пришли из управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. «Первый шаг сделан, - говорит один из собственников дома и земельного участка Игорь Чернявский. - Теперь мы ждем еще одно долгожданное решение – об отзыве наших дел из Среднеахтубинского суда». Напомним, информагентство не раз рассказывало в своих публикациях о ситуации, в которой оказались люди. Конфликт разразился после того, как...