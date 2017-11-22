







Подходит к завершению первый этап строительства Разгуляевского канализационного коллектора. В настоящее время на участке рядом с ТРК «Европа Сити Молл» осуществляются работы по подключению коммуникаций в существующий шахтный коллектор диаметром 2500 мм. Здесь же сооружается специальная железобетонная камера. С ее помощью стеклопластиковые трубы будут примыкать к шахтному коллектору.

Подробнее о ходе работ ИА «Высота 102» рассказал руководитель управления проектирования ООО «Концессии водоснабжения» Александр Кочелев: «Мы находимся возле камеры К-42, являющейся точкой подключения новых сетей в существующий канализационный коллектор. На данный момент специалистами ведется комплекс монолитно-бетонных мероприятий и выставляется арматура. После выполнения этого комплекса работ будет произведена врезка новой канализационной трубы диаметром 1200 мм в существующий магистральный коллектор диаметром 2500 мм. Осуществляемые здесь работы переходят в заключительную стадию».

По утверждению специалистов, появление нового магистрального коллектора позволит переключить существующие сети на обновленные коммуникации. Это улучшит общее состояние городской канализации и окажет благоприятное воздействие на экологию. До Нового года компания уже планирует запустить первые стоки на участке строящегося канализационного коллектора.

Напомним, строительство новых сетей водоотведения вызвано острой необходимостью замены существующих коммуникаций. Действующие магистральные коллекторы были проложены более 40 лет назад и на сегодняшний день предельно изношены - срок их эксплуатации давно истек. Кроме того, из-за отсутствия дополнительных мощностей существует проблема подключения к канализации новостроек, препятствующая развитию городской территории в целом. Строительство нового канализационного коллектора снимает эти ограничения.

Справка:

Разгуляевский коллектор – самый крупный проект инвестиционной программы компании. Общая длина коллектора – 4496 м. Диаметр «Разгуляевского» коллектора довольно внушителен - 1200 мм. Его пропускная способность составляет 2,2 кубометра в секунду. Завершение строительства станет знаковым этапом реализации комплексной экологической задачи, поставленной президентом.



