Депутаты Волгоградской гордумы предложили перенести срок вступления в силу своего же решения о выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Волгограда, должности муниципальной службы Волгограда, и лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления Волгограда с 1 января 2018 года на 1 января 2019 года. Как говорится в проекте решения, который находится на рассмотрении в КСП Волгограда, причина – в недостаточности средств бюджета Волгограда на его реализацию, - сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект. Согласно финансово-экономическому обоснованию, в случае принятия проекта решения, экономия бюджетных средств в 2018 году составит свыше 164 млн рублей. Как отметили в КСП, на протяжение ряда лет в данное решение вносятся изменения в части переноса срока вступления его в силу, в связи с чем реализация положений указанного решения на территории Волгограда не осуществляется с 1 января 2014 года - первоначальной даты вступления документа в силу.



