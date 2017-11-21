"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школы

В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает ИА «Высота 102», около 100 человек, жителей станицы Березовской, городского округа Михайловка и хутора Сидоры приехали в Даниловку, чтобы поддержать уже бывшего директора, проработавшего на этом посту 18 лет. Многодетные родители, ветераны, представители казачьих общин потребовали от главы района Сергея Токарева отменить его решение об увольнении Николая Дорофеева, так как без него «школа пропадет». По словам участников митинга, дети плакали, узнав, что Николай Дорофеев, которого обожали ученики, больше не будет руководить школой, в которой, как рассказали родители, царили порядок и дисциплина. Сам Николай Дорофеев предположил, что его увольнение связано с его нежеланием сокращать персонал школы – медсестру, сторожа, других рабочих. По его словам, он предложил разделить свою ответственность за безопасность учеников с главой района и попросил его дать ему письменные распоряжения, с чем Сергей Токарев не согласился. И директор был уволен. На митинге выступил и сам глава района, который под возгласы участников митинга "не любо!" попытался объяснить, что администрация района работает согласно бюджетному кодексу, а Николай Дорофеев, по его словам, не шел на контакт. При этом он сообщил митингующим, что права бывшего директора никоим образом не нарушены, а в школе он может поработать воспитателем или учителем. Эти слова главы района вызвали возмущение у участников митинга. По итогам акции протеста жители приняли обращение к президенту России Владимиру Путину и к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой восстановить справедливость в этой ситуации. Вот как увидели это событие наши коллеги, работающие на интернет-портале Михайловка-тв.рф





