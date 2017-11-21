|Общество
|22.11.2017 11:56(Обновлено: 22.11.2017 13:27)
Муниципалитет Волгограда бесшумно завершил аттракцион невиданной щедрости на Привокзальной площади
Муниципальное предприятие «ВПАТП №7», в чьем ведении сейчас находится парковка у железнодорожного вокзала Волгограда, без лишнего шума изменило временной период бесплатной стоянки, сообщает ИА «Высота 102». Те самые 5 минут, которыми «козыряла» мэрия в июне 2016 года, когда парковка перестала принадлежать коммерсантам, теперь передумали «дарить» автомобилистам. 20 бесплатных минут без лишнего шума снова стали скромными 15-ю. Вопрос решили, аккуратно заклеив цифры на информационном стенде. Ранее пресс-служба городской администрации в своих релизах делала упор именно на дешевизну стоянки у Привокзальной площади, хотя на деле тарифы оказались такими же, как на коммерческих парковках. Единственным отличием муниципальной парковки от коммерческой стало «щедрое» увеличение периода бесплатной стоянки для транспорта на целых 5 минут. В любом случае, большинству автомобилистов приходилось платить, потому что и 20-ти минут недостаточно, чтобы припарковаться, выгрузить чемоданы, пройти контроль на входе в здание вокзала, проводить родственников, вернуться и благополучно выехать с парковки. Остается надеяться, что благодаря «прихваченным» назад 5-ти минутам финансовое состояние МУП «ВПАТП №7» резко улучшится.
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Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
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Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Экономика
|22.11.2017 13:15 (Обновлено: 22.11.2017 13:18)
Подходит к завершению первый этап строительства Разгуляевского канализационного коллектора. В настоящее время на участке рядом с ТРК «Европа Сити Молл» осуществляются работы по подключению коммуникаций в существующий шахтный коллектор диаметром 2500 мм. Здесь же сооружается специальная железобетонная камера. С ее помощью стеклопластиковые трубы будут примыкать к шахтному коллектору. Подробнее о ходе работ ИА «Высота 102» рассказал руководитель управления проектирования ООО «Концессии водоснабжения» Александр Кочелев: «Мы находимся возле камеры К-42, являющейся точкой подключения новых сетей в существующий канализационный коллектор. На данный момент специалистами ведется комплекс монолитно-бетонных мероприятий и выставляется арматура. После выполнения этого комплекса работ будет произведена...
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|Расследования
|22.11.2017 12:45 (Обновлено: 22.11.2017 12:47)
В Волгограде оставили неизменным приговор одному из супругов-похитителей ребенка в Ростовской области
Нашумевшее на всю страну дело супругов Павловых из Чернышковского района, которые похитили ребенка в Ростовской области, чтобы скрыть гибель приемного сына, сегодня рассмотрела апелляционная инстанция Волгоградского областного суда. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", жалобу на приговор подал глава семейства Андрей Павлов. Мужчина надеялся, что в вышестоящей инстанции ему смягчат наказание. Но этого не произошло. Напомним, что в сентябре этого года приговором Чернышковского райсуда Павлов, который обвинялся в похищении ребенка, был осужден к 6 годам колонии строгого режима, а его жена Наталья получила 7 лет колонии общего режима. Женщину также признали виновной в оставлении ребенка в опасности, причинении смерти по...
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|Телекурьер
|22.11.2017 12:24
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школы
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает ИА «Высота 102», около 100 человек, жителей станицы Березовской, городского округа Михайловка и хутора Сидоры приехали в Даниловку, чтобы поддержать уже бывшего директора, проработавшего на этом посту 18 лет. Многодетные родители, ветераны, представители казачьих общин потребовали от главы района Сергея Токарева отменить его решение об увольнении Николая Дорофеева, так как без него «школа пропадет». По словам участников митинга, дети плакали, узнав, что Николай Дорофеев, которого обожали ученики, больше не будет руководить школой, в которой, как рассказали родители, царили порядок и...
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|Общество
|22.11.2017 11:15
Жители Колхозной Ахтубы - более 60 законопослушных семей – у которых чиновники грозились изъять землю, на которых построены жилые дома, получили уведомления о снятии ареста на их земельные участки. Как сообщили ИА «Высота 102» ахтубинцы, документы пришли из управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. «Первый шаг сделан, - говорит один из собственников дома и земельного участка Игорь Чернявский. - Теперь мы ждем еще одно долгожданное решение – об отзыве наших дел из Среднеахтубинского суда». Напомним, информагентство не раз рассказывало в своих публикациях о ситуации, в которой оказались люди. Конфликт разразился после того, как...
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|Происшествия
|22.11.2017 11:05 (Обновлено: 22.11.2017 11:07)
Уголовное дело возбуждено в отношении двоих жителей Волгоградской области, задержанных в Среднеахтубинском районе за незаконную добычу водных биологических ресурсов запрещенным способом. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, запрещенные орудия лова - рыболовные сети, а так же резиновая надувная лодка и мешок с рыбой частиковых пород в количестве 209 штук, мужчины перевозили в автомобиле ВАЗ-2101, который был остановлен для проверки. Установлено, рыбу они выловили в ерике Верблюд в 1,5 км от города Краснослободск. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением способов массового истребления водных...
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|Здравоохранение
|22.11.2017 10:25
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опровергли информацию о превышении естественного гамма-фона на территории региона, связанного с загрязнением атмосферного воздуха радиоактивным изотопом рутений-106. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, на территории Волгоградской области в сентябре – октябре 2017 года управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области проведен анализ полученных результатов от Волгоградского ЦГМС (Росгидромета), в результате чего установлено, что максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в 200 и более раз меньше допустимой планки, что не представляет угрозы для здоровья населения. По результатам информационно-измерительной системы надзора за радиационной обстановкой территории Волгоградской области показатели мощности...
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|Газетный киоск
|22.11.2017 09:55
Газета «Коммерсант», 21 ноября 2017 года, в сокращении. Концерн «Калашников» решил заняться грузоперевозками зерна в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Для этого концерн построит восемь сухогрузов грузоподъемностью до 7000 тонн и создаст своего оператора — Волго-Донскую судоходную компанию. В строительство судов компания вложит 10 млрд руб., проект рассчитан до 2022 г. Это поможет сельхозпроизводителям Южного и Приволжского федеральных округов «существенно увеличить объемы экспорта и снизить издержки на транспортировку при долгосрочных контрактах, - сообщает издание. ...
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|Происшествия
|22.11.2017 09:44
В Советском районе Волгограда за утро сегодняшнего дня сразу четверо человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, около 8 утра при столкновении трех легковых автомобилей пострадали три человека. С различными травмами в больницу №7 госпитализированы две женщины – 22 и 26 лет, а также пятилетний ребенок, получивший сотрясение головы. За полчаса до этого ДТП на улице Электролесовской легковушка наехала на пешехода. 47-летний мужчина с сотрясением головы и переломом ноги доставлен в больницу.
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|Экономика
|22.11.2017 08:29
Одиннадцать миллиардов рублей – такой заем хочет получить администрация Волгоградской области у коммерческих банков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, размещено 11 лотов на получение кредитных средств. За пользование этими кредитами регион готов заплатить более 2,6 миллиардов рублей. Заем оформляется сроком на три года. Деньги необходимы региону на погашение долговых обязательств и покрытие дефицита бюджета. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о намерении администрации Волгоградской области взять кредит в размере 2 миллиардов рублей. Общая сумма долга региона, по данным минфина РФ, на 1 ноября составила более 54 миллиардов рублей.
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|Экономика
|22.11.2017 06:26
С 1 января 2019 года органы государственной власти и местного самоуправления вновь должны оплачивать транспортный налог. Соответствующий проект поправок в закон о «Транспортном налоге» внесен губернатором Волгоградской области в регпарламент. В случае утверждения корректив, льгот лишатся также государственные и муниципальные предприятия, которые созданы не для коммерческой деятельности и финансируются из бюджета. Смысл действующей нормы об освобождении властных структур от уплаты транспортного налога, как отмечено в пояснительной записке к проекту закона, - в «исключении встречных финансовых потоков «бюджет-налогоплательщик-бюджет». Однако такой принцип, как теперь считают в комитете финансов региона, «не соответствует критерию результативности». «Данная форма господдержки приводит к недопоступлению значительных сумм доходов...
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|Аналитика
|22.11.2017 05:14
По данным Росстата РФ средняя зарплата основных категорий работников бюджетной сферы в Волгоградской области оказалась ниже средней по ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сравнительный анализ по регионам России зарплат бюджетников за период с января по сентябрь 2017 года, почти по всем позициям позади Волгоградской области – лишь два региона ЮФО, это Калмыкия и Адыгея. В остальных регионах бюджетники получают больше, чем в Волгоградской области. Так, средняя зарплата воспитателей в Волгоградской области за указанный период составила 22245 рублей. Первое место по этому показателю принадлежит Краснодарскому краю – 25070 рублей, в Севастополе воспитатели получают 24420 рублей, в...
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|Политика
|21.11.2017 21:38 (Обновлено: 22.11.2017 09:02)
Оскандалившейся народной избраннице Волгоградской гордумы грозит исключение из фракции «Единой России»
Фракции «Единой России» в Волгоградской гордуме настоятельно рекомендовано принять меры ответственности в отношении одного из депутатов за неподобающее поведение. Как сообщил ИА «Высота 102» неавторизованный источник в партийном думском объединении, сегодня на совещании с участием регионального партийного руководства и городских народных избранников от партии власти обсуждалась скандальная история вокруг Ольги Толоконниковой – члена фракции «ЕР» в представительном собрании. Напомним, сегодня народная избранница была уволена с должности директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». По сведениям информагентства, Толоконникова, с которой судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов, могла...
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|Аналитика
|21.11.2017 20:04
«Высота 102 ТВ»: На юбилей единственной в Волгограде военной кафедры прилетел начальник ракетных войск страны
Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области откроют дополнительные пункты по сбору подписей граждан в поддержку проведения регионального референдума о выборе часового пояса. Незаконный оборот оружия: сотрудники ФСБ нашли у жителя Волгограда много взрывчатки, боеприпасов и огнестрельного оружия. От потребителей и курьеров до основных получателей прибыли: торговцев синтетическими наркотиками вычислили по «цепочке» и задержали в Дзержинском районе Волгограда. 15 тысяч офицеров за 50 лет: единственная оставшаяся в Волгограде военная кафедра уже полвека готовит офицерские кадры для Вооруженных сил страны. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
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|Общество
|21.11.2017 17:03
Административное производство за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ) возбуждено в отношении одного из заместителей управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, такое решение принято по результатам проверки действующего законодательства. Установлено, что в территориальное управление Росприроднадзора в августе этого года поступило обращение главы Дубовского района по вопросу слива канализационных стоков в залив Пичуга реки Волга. "Управлением не только не было принято оперативных мер по прекращению сброса неочищенных стоков в реку Волга, но и заволокичено рассмотрение жалобы", - сообщил Гасанов. Так, ответ на обращение был направлен спустя 46...
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|Расследования
|21.11.2017 16:42
Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал 75 тысяч рублей с ОАО «Российские железные дороги» в пользу родственников погибшего мужчины, тогда как требовали они 1 миллион рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, с иском о возмещении моральных страданий, причиненных в связи со смертью родного им человека, в суд обратились мать, сестра, жена и дочь мужчины, который погиб 30 апреля 2017 года на 2 пикете 4 км железнодорожных станций Донская-ст. Мариновка Приволжской железной дороги, расположенной в Калачевском районе. Он был смертельно травмирован тепловозом. По результатам проведенной проверки следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.263 УК...
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Муниципалитет Волгограда бесшумно завершил аттракцион невиданной щедрости на Привокзальной площади 11
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