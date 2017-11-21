







Муниципальное предприятие «ВПАТП №7», в чьем ведении сейчас находится парковка у железнодорожного вокзала Волгограда, без лишнего шума изменило временной период бесплатной стоянки, сообщает ИА «Высота 102». Те самые 5 минут, которыми «козыряла» мэрия в июне 2016 года, когда парковка перестала принадлежать коммерсантам, теперь передумали «дарить» автомобилистам. 20 бесплатных минут без лишнего шума снова стали скромными 15-ю. Вопрос решили, аккуратно заклеив цифры на информационном стенде. Ранее пресс-служба городской администрации в своих релизах делала упор именно на дешевизну стоянки у Привокзальной площади, хотя на деле тарифы оказались такими же, как на коммерческих парковках. Единственным отличием муниципальной парковки от коммерческой стало «щедрое» увеличение периода бесплатной стоянки для транспорта на целых 5 минут. В любом случае, большинству автомобилистов приходилось платить, потому что и 20-ти минут недостаточно, чтобы припарковаться, выгрузить чемоданы, пройти контроль на входе в здание вокзала, проводить родственников, вернуться и благополучно выехать с парковки. Остается надеяться, что благодаря «прихваченным» назад 5-ти минутам финансовое состояние МУП «ВПАТП №7» резко улучшится.



