Кредитные запросы Волгоградской области увеличились до 11 миллиардов

Одиннадцать миллиардов рублей – такой заем хочет получить администрация Волгоградской области у коммерческих банков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, размещено 11 лотов на получение кредитных средств. За пользование этими кредитами регион готов заплатить более 2,6 миллиардов рублей. Заем оформляется сроком на три года. Деньги необходимы региону на погашение долговых обязательств и покрытие дефицита бюджета.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о намерении администрации Волгоградской области взять кредит в размере 2 миллиардов рублей. Общая сумма долга региона, по данным минфина РФ, на 1 ноября составила более 54 миллиардов рублей.











