









Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области откроют дополнительные пункты по сбору подписей граждан в поддержку проведения регионального референдума о выборе часового пояса. Незаконный оборот оружия: сотрудники ФСБ нашли у жителя Волгограда много взрывчатки, боеприпасов и огнестрельного оружия. От потребителей и курьеров до основных получателей прибыли: торговцев синтетическими наркотиками вычислили по «цепочке» и задержали в Дзержинском районе Волгограда. 15 тысяч офицеров за 50 лет: единственная оставшаяся в Волгограде военная кафедра уже полвека готовит офицерские кадры для Вооруженных сил страны.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



