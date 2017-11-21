Административное производство за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ) возбуждено в отношении одного из заместителей управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, такое решение принято по результатам проверки действующего законодательства. Установлено, что в территориальное управление Росприроднадзора в августе этого года поступило обращение главы Дубовского района по вопросу слива канализационных стоков в залив Пичуга реки Волга. "Управлением не только не было принято оперативных мер по прекращению сброса неочищенных стоков в реку Волга, но и заволокичено рассмотрение жалобы", - сообщил Гасанов. Так, ответ на обращение был направлен спустя 46 дней, вместо положенных 30. Реальных мер по устранению нарушений до настоящего времени не принято. В результате проверки также выявлены случаи незаконного привлечения юридических лиц к административной ответственности. Управлением Росприроднадзора также допущены многочисленные нарушения при проведении административных расследований. Природоохранное ведомство не уведомляло потерпевших о возбуждении таких расследований в отношении них. В природоохранной прокуратуре считают, что это препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела.



