Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал 75 тысяч рублей с ОАО «Российские железные дороги» в пользу родственников погибшего мужчины, тогда как требовали они 1 миллион рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, с иском о возмещении моральных страданий, причиненных в связи со смертью родного им человека, в суд обратились мать, сестра, жена и дочь мужчины, который погиб 30 апреля 2017 года на 2 пикете 4 км железнодорожных станций Донская-ст. Мариновка Приволжской железной дороги, расположенной в Калачевском районе. Он был смертельно травмирован тепловозом. По результатам проведенной проверки следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.263 УК Российской Федерации в отношении машиниста и его помощника – их вины следствие не установило. В удовлетворении иска просили отказать представители ОАО «Российские железные дороги», которые указали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на путях, не предназначенных для пешеходов.

Тем не менее суд установил, что истцы имеют право на возмещение морального вреда. В частности, его родные, как было доказано, действительно, испытывают нравственные страдания. По решению суда мать погибшего мужчины получит 30 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, его сестра, жена и дочь – по 15 тысяч рублей. Кроме того, с ответчика взысканы расходы на погребение погибшего в пользу его сестры и супруги, которые понесли эти расходы.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.











