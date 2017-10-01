Спрос на потребительские кредиты ВТБ в Волгоградской области вырос на четверть

За 9 месяцев клиентам ВТБ в Волгоградской области выдано более 12 500 кредитов частным клиентам на общую сумму 7 млрд рублей. Общий кредитный портфель вырос с начала года на 5% - до 21,4 млрд рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТБ в ЮФО, основным драйвером роста розничного бизнеса стали кредиты наличными, на которые приходится 76% выдачи. Всего выдано 9,5 тысячи займов на 3,8 млрд рублей (+26% к началу года).

Многократное снижение ключевой ставки ЦБ существенно повлияло на ипотечный рынок. Спрос на жилищные кредиты растет, а совместные проекты с партнерами банка позволяют предлагать заемщикам ставки ниже рыночных на 0,5-1 п.п. По состоянию на 1 октября 2017 года ипотечный портфель увеличился до 9 млрд рублей, показав рост с начала года - 11%. Выдано свыше 1700 ипотечных займов на сумму 2,5 млрд рублей.

С января по сентябрь реструктурировано свыше 1300 кредитов на 630 млн рублей, 21% - ипотека и 79% - потребительские займы. Программа «Рефинансирование» позволяет существенно снизить ставку и уменьшить срок кредитовая заемщика.

Банк ВТБ в Волгограде за девять месяцев выдал в 1,3 раза больше кредитов на покупку автомобилей, чем в аналогичном периоде 2016 года. Выдано 1300 автокредитов на сумму 0,7 млрд рублей. Большой вклад в развитие направления внесли государственные программы, на их долю приходится более половины выдачи. Размер портфеля увеличился на 7% - до 1,3 млрд рублей.

Число активных пользователей системы «ВТБ24-Онлайн» увеличилось до 35 500 человек (+56% по сравнению с началом года).

На 1.10.2017 г. портфель привлеченных средств составил 18,6 млрд рублей, из которых 17,6 млрд рублей – вклады населения, 1 млрд – депозиты юридических лиц.

«С 1 января 2018 года осуществится юридическое присоединение ВТБ24 к ВТБ. Все отделения банка продолжат обслуживание по действующим адресам, по тому же графику и с той же командой профессионалов, но под единым брендом ВТБ, – рассказывает управляющий розничным бизнесом ВТБ в Волгоградской области Светлана Федорова. – Все продукты и услуги будут доступны клиентам в полном объеме, единственным заметным изменением станет оформление офисов в новом фирменном стиле. Мы уверены, что переход на единую бизнес-модель усилит позиции банка в регионе».