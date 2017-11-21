|Экономика
|21.11.2017 15:19
В Волгоградской области за 10 месяцев собрали более 131 млрд рублей налогов
Объем поступлений в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Волгоградской области за 10 месяцев текущего года составил 131,4 млрд рублей, что на 122,1% или 23,8 млрд рублей больше аналогичного периода 2016 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по Волгоградской области. Традиционно итоги работы за январь-октябрь налоговые органы подводят к своему профессиональному празднику, который отмечается сегодня, 21 ноября. Так, День работника налоговых органов Российской Федерации налоговая служба Волгоградской области встречает с хорошими показателями. Растут не только объемы поступления налогов в бюджеты всех уровней. После передачи налоговым органам функции администрирования страховых взносов отмечается и увеличение поступлений страховых взносов на 6,1% за отчетный период - до 41,7 млрд рублей. В УФНС Волгоградской области отмечают, что с каждым годом налоговые органы совершенствуют свою работу. Сейчас упор сделан на клиентоориентированный подход в работе с налогоплательщиками, внедрение новых технологий налогового администрирования и формирование корпоративной культуры налоговых органов.
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Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Расследования
|21.11.2017 16:42
Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал 75 тысяч рублей с ОАО «Российские железные дороги» в пользу родственников погибшего мужчины, тогда как требовали они 1 миллион рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, с иском о возмещении моральных страданий, причиненных в связи со смертью родного им человека, в суд обратились мать, сестра, жена и дочь мужчины, который погиб 30 апреля 2017 года на 2 пикете 4 км железнодорожных станций Донская-ст. Мариновка Приволжской железной дороги, расположенной в Калачевском районе. Он был смертельно травмирован тепловозом. По результатам проведенной проверки следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.263 УК...
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|Общество
|21.11.2017 16:32
Сенсорный киоск с регулируемой мультимедийной панелью и презентацией Волгоградской области в стилистике ЧМ-2018 заказан на средства бюджета Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта – почти полмиллиона рублей. Программная «начинка» киоска должна включать в себя экран выбора языка, экран приветствия, а также рубрикатор с такими темами, как Волгоградская область, Волгоград, достопримечательности, программа подготовки к ЧМ-2018, стадион, фестиваль болельщиков ФИФА, история футбола, послы ЧМ-2018, символика ЧМ-2018, волонтеры и т.д.. Панель должна будет отображать не только текстовую информацию, но и фотографии, а также видео и анимацию.
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|Расследования
|21.11.2017 15:46 (Обновлено: 21.11.2017 15:47)
Сегодня Центральный районный суд Волгоград признал 52-летнего Араза Гусейнова виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, Гусейнова приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В судебном заседании установлено, что в апреле этого года подсудимый передал другому лицу денежные средства в размере 5 млн рублей в качестве взятки якобы для передачи должностным лицам СУ СК России по области за оказание содействия в решении вопроса о прекращении уголовного дела в отношении нескольких лиц. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК...
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|Общество
|21.11.2017 15:26 (Обновлено: 21.11.2017 15:30)
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 14 декабря 2017 года в 12 часов дня по московскому времени, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Кремля. Объявлено, что президентский департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации начинает приём заявок от журналистов на участие в пресс-конференции. Фото kremlin.ru
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|Политика
|21.11.2017 15:25
Сегодня депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова уволена с поста директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». Как сообщил источник ИА «Высота 102» в муниципальном учреждении, на минувшей неделе руководитель получила выговор от вышестоящего начальства за препятствие принудительному удержанию с собственной зарплаты долгов по кредитам. Соответствующие документы от судебных приставов в МКУ поступали. Однако дальше канцелярии они, видимо, не двигались. Напомним, как передавало информагентство, депутат городской думы Ольга Толоконникова, задекларировавшая в прошлом году 13 млн рублей дохода, является злостной неплательщицей. В отношении нее с февраля 2016 года судебными приставами возбуждено пять производств...
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|Общество
|21.11.2017 14:48
Работа по сбору подписей за проведение референдума о выборе часового пояса в регионе станет еще активнее - в Волгоградской области открывают дополнительные пункты по работе с гражданами. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня было заявлено на встрече инициативной группы с советом Общественной палаты региона. Промежуточные результаты, озвученные на встрече, пока скромные: на сегодняшний день, начиная с 16 ноября, удалось собрать 2931 подпись из необходимых 38 тысяч. Сделать это нужно до 13 декабря. Подписи затем доставят в облизбирком, который должен их проверить. После завершения этой процедуры документы направят в областную думу, которая и объявит дату голосования. В ближайшие дни...
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|Борьба с коррупцией
|21.11.2017 14:18 (Обновлено: 21.11.2017 14:48)
За предоставление недостоверных сведений о полученных доходах и имуществе за 2016 год в Волгограде привлечены к ответственности 38 муниципальных служащих. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, нарушения антикоррупционного законодательства были выявлены прокуратурой Волгограда по итогам проверки. В соответствии с действующим законодательством отдельные категории муниципальных служащих обязаны ежегодно предоставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичные сведения должны предоставляться в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Однако проверка показала, что в некоторых декларациях были занижены сведения о полученных доходах, отсутствовали данные о наличии отдельных объектов имущества. Так, руководитель одного...
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|Здравоохранение
|21.11.2017 14:05
За минувшую неделю в Волгоградском областном перинатальном центре родились неживыми двое младенцев, их матери до сих пор находятся в реанимации. Обе роженицы поступили в медучреждение после длительного запоя. Как сообщила ИА «Высота 102» главный врач перинатального центра №2 Татьяна Веровская, подобных случаев с госпитализацией запойных беременных женщин становится больше и этот сигнал тревожит. Так, одна из пациенток 28 лет, ребенок которой скончался, на учете по беременности не состояла, и более того – не имеет паспорта. В перинатальный центр женщина на 35-ой неделе беременности поступила после пятидневного запоя. Спасти малыша, по словам Татьяны Веровской, уже было невозможно – медики констатировали внутриутробную...
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|Расследования
|21.11.2017 13:31
Члены преступной группы, причастные к незаконной деятельности по распространению на территории региона синтетических наркотиков, задержаны в ходе спецоперации, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ГУ МВД России по Волгоградской области. Задержание произошло в Дзержинском районе Волгограда при силовой поддержке полицейского отряда специального назначения «Гром». В автомашине, принадлежащей одному из задержанных, были обнаружены более 200 свертков с наркотическим синтетическим веществом, 10 сотовых телефонов и свыше 20 банковских карт. По данным оперативников, задержанные вели торговлю наркотиками на территории Волгограда, Волжского и Камышина. Мелкооптовые партии и розничные дозы они оставляли в тайниках, так называемых «закладках», координаты которых...
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|Общество
|21.11.2017 13:20
Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко: нужно прекратить травлю школьника из ЯМАО и задать вопросы его учителям
Детали организации поездки ямальских школьников в Германию намерена выяснить у министра образования РФ Ольги Васильевой депутат Госдумы Анна Кувычко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на копию депутатского запроса, выступление девятиклассника о «невинности» солдат вермахта и «тяжелых условиях плена» парламентарий считает некорректным и вызывающим возмущение. Вместе с тем, депутат от Волгоградской области считает, что «делать незрелого юношу главным виновником одиозного выступления было бы неправильно», «следует прекратить его травлю» и адресовать целый ряд вопросов его педагогам, а также тем, кто организовывал поездку. «Очевидно, что визиты с такой социально значимой целью не должны оставаться без контроля учреждений образования», - отметила в...
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|Происшествия
|21.11.2017 12:58
Сегодня на территории Ладожского вокзала г. Санкт-Петербурга был задержан 29-летний гражданин России – житель Волгоградской области. Об этом говорится на официальном сайте управления на транспорте Северо-Западного федерального округа, сообщает ИА «Высота 102». Установлено, что гражданин три года скрывался от суда за сбыт и пересылку наркотических и психотропных веществ. В настоящее время он арестован и будет передан инициатору розыска – МВД по Волгоградской области. Инкриминируемая ему статья предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
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|Аналитика
|21.11.2017 12:42
Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, Волгоград расположился практически в конце списка, на 55 месте экорейтинга. «Такое низкое место недопустимо для нашего города-героя. На мой взгляд, такая позиция Волгограда в рейтинге определена за счет двух параметров - текущее состояние «зеленого щита», а также результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка», показавшие достаточно большое количество несанкционированных свалок и полигонов. Если мы подтянем эти два параметра, если будут предприняты безотлагательные действия в...
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|Экология
|21.11.2017 12:20
Вслед за Южным Уралом и Татарстаном высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 фиксировалось в Волгограде и Ростове-на-Дону. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росгидромета. Отмечается, что экстремально высокое загрязнение воздуха этим веществом с 25 сентября до 1 октября фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. Так, содержание рутения в пробах наблюдательных точек Аргаяш и Новогорный превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение". Кроме того, 26-27 сентября продукты распада рутения-106 обнаружены в Татарстане, а 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей...
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|Общество
|21.11.2017 11:47
Депутаты Волжской гордумы на ближайшем заседании рассмотрят внесение изменений в порядок пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы городского округа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения, в частности, пенсии за выслугу лет не увидят лица, имеющие или имевшие судимости за совершение преступлений в период замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы. Причем на слово будущим пенсионерам не поверят, попросят принести справку о наличии или отсутствии судимости. А вот, если муниципальный служащий приобрел инвалидность на работе, то он получит право не только на пенсию по инвалидности, но и плюс пенсионное обеспечение...
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|Общество
|21.11.2017 11:29
Полностью завершены мероприятия по выдаче жилищных сертификатов пострадавшим от взрыва газа в доме на проспекте Университетском, который произошел в мае этого года. Последним в списке получателей документов, удостоверяющих право на приобретение жилья, стал вступивший в законные права наследник собственницы одной из квартир, которому также вручен сертификат. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, финансирование в объеме 93,7 миллиона рублей производилось за счет средств резервного фонда администрации Волгоградской области. На реализацию поступило 45 жилищных сертификатов, из них по 43-м произведена оплата на общую сумму более 86 миллионов рублей, оставшиеся граждане подобрали подходящие варианты и оформляют документы. Большинство получателей...
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21 ноября 16:42
21 ноября 15:46
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21 ноября 15:19
В Волгоградской области за 10 месяцев собрали более 131 млрд рублей налогов 6
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