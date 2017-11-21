Объем поступлений в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Волгоградской области за 10 месяцев текущего года составил 131,4 млрд рублей, что на 122,1% или 23,8 млрд рублей больше аналогичного периода 2016 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по Волгоградской области. Традиционно итоги работы за январь-октябрь налоговые органы подводят к своему профессиональному празднику, который отмечается сегодня, 21 ноября. Так, День работника налоговых органов Российской Федерации налоговая служба Волгоградской области встречает с хорошими показателями. Растут не только объемы поступления налогов в бюджеты всех уровней. После передачи налоговым органам функции администрирования страховых взносов отмечается и увеличение поступлений страховых взносов на 6,1% за отчетный период - до 41,7 млрд рублей. В УФНС Волгоградской области отмечают, что с каждым годом налоговые органы совершенствуют свою работу. Сейчас упор сделан на клиентоориентированный подход в работе с налогоплательщиками, внедрение новых технологий налогового администрирования и формирование корпоративной культуры налоговых органов.



