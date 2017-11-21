Депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова со скандалом уволена с должности директора МКУ





Сегодня депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова уволена с поста директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». Как сообщил источник ИА «Высота 102» в муниципальном учреждении, на минувшей неделе руководитель получила выговор от вышестоящего начальства за препятствие принудительному удержанию с собственной зарплаты долгов по кредитам. Соответствующие документы от судебных приставов в МКУ поступали. Однако дальше канцелярии они, видимо, не двигались.

Напомним, как передавало информагентство, депутат городской думы Ольга Толоконникова, задекларировавшая в прошлом году 13 млн рублей дохода, является злостной неплательщицей. В отношении нее с февраля 2016 года судебными приставами возбуждено пять производств по взысканию долгов на общую сумму 1,7 млн рублей.

Ольга Толоконникова в Волгоградской городской думе является заместителем председателя комитета по экономике, предпринимательству и торговле, а также входит во фракцию «Единой России». Членом партии власти, от которой в 2013 году была избрана в думу, она не является.



