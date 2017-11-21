В Волгограде откроют дополнительные пункты по сбору подписей за референдум о времени

Работа по сбору подписей за проведение референдума о выборе часового пояса в регионе станет еще активнее - в Волгоградской области открывают дополнительные пункты по работе с гражданами. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня было заявлено на встрече инициативной группы с советом Общественной палаты региона. Промежуточные результаты, озвученные на встрече, пока скромные: на сегодняшний день, начиная с 16 ноября, удалось собрать 2931 подпись из необходимых 38 тысяч. Сделать это нужно до 13 декабря. Подписи затем доставят в облизбирком, который должен их проверить. После завершения этой процедуры документы направят в областную думу, которая и объявит дату голосования.

В ближайшие дни инициативная группа планирует усилить агитационную работу среди населения. Так, 17 ноября в избиркоме Волгоградской области зарегистрировалась группа в количестве 40 человек, которая и займется этой работой. Помимо агитации они также будут собирать подписи жителей региона. Инициативные группы, которые выступали бы против проведения референдума, документы на регистрацию пока не подавали.

Напомним, жителям Волгоградской области предлагается ответить на вопрос: "Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени", предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)?".



