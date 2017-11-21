



Жители Колхозной Ахтубы - более 60 законопослушных семей – у которых чиновники грозились изъять землю, на которых построены жилые дома, получили уведомления о снятии ареста на их земельные участки. Как сообщили ИА «Высота 102» ахтубинцы, документы пришли из управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

«Первый шаг сделан, - говорит один из собственников дома и земельного участка Игорь Чернявский. - Теперь мы ждем еще одно долгожданное решение – об отзыве наших дел из Среднеахтубинского суда».

Напомним, информагентство не раз рассказывало в своих публикациях о ситуации, в которой оказались люди. Конфликт разразился после того, как комитет по управлению госимуществом Волгоградской области обратился с исками в суд, обвинив граждан в захвате государственных земель. Несколько месяцев люди жили под дамокловым мечом, рискуя в одночасье лишиться единственного жилья, которое, как неожиданно выяснилось спустя годы, было построено на особо охраняемых территориях. И это при том, что все документы у них были в полном порядке.

На судебных заседаниях судья попросила привлечь к участию в процессе представителей комитета облкомприроды, природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», чиновников администрации Среднеахтубинского района и представителей кадастровой палаты региона. Все эти ведомства более 15 лет назад согласовывали документы и подписали разрешения на застройку данной территории.

Провести всестороннюю проверку действий всех должностных лиц и обеспечить защиту прав жителей Колхозной Ахтубы распорядился губернатор региона и поставил эту задачу перед всеми профильными ведомствами администрации региона и местными властями. И вот принято решение о снятии особого режима использования земельных участков.







