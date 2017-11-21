В Волгограде 38 сотрудников мэрии наказали за недостоверные сведения в декларациях о доходах

За предоставление недостоверных сведений о полученных доходах и имуществе за 2016 год в Волгограде привлечены к ответственности 38 муниципальных служащих. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, нарушения антикоррупционного законодательства были выявлены прокуратурой Волгограда по итогам проверки. В соответствии с действующим законодательством отдельные категории муниципальных служащих обязаны ежегодно предоставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичные сведения должны предоставляться в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Однако проверка показала, что в некоторых декларациях были занижены сведения о полученных доходах, отсутствовали данные о наличии отдельных объектов имущества. Так, руководитель одного из отделов организационного управления администрации Волгограда не указал полученный им доход в размере более 105 тыс. рублей, консультант того же отдела – доход в размере более 393 тыс. рублей. По результатам рассмотрения внесенных прокурором Волгограда представлений в адрес главы Волгограда, главы администрации Волгограда, руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда и председателя городской контрольно-счетной палаты 38 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.



