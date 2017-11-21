В Волгоградской области отменяют льготы по транспортному налогу для органов власти

С 1 января 2019 года органы государственной власти и местного самоуправления вновь должны оплачивать транспортный налог. Соответствующий проект поправок в закон о «Транспортном налоге» внесен губернатором Волгоградской области в регпарламент. В случае утверждения корректив, льгот лишатся также государственные и муниципальные предприятия, которые созданы не для коммерческой деятельности и финансируются из бюджета. Смысл действующей нормы об освобождении властных структур от уплаты транспортного налога, как отмечено в пояснительной записке к проекту закона, - в «исключении встречных финансовых потоков «бюджет-налогоплательщик-бюджет». Однако такой принцип, как теперь считают в комитете финансов региона, «не соответствует критерию результативности».

«Данная форма господдержки приводит к недопоступлению значительных сумм доходов в бюджет. При этом определить достижение цели, ради которой введена льгота зачастую затруднительно. Эффективность от предоставления льгот значительно ниже, чем при прямом бюджетном финансировании - прозрачном и легко контролируемом», - говорится в пояснениях председателя финкомитета Александра Дорждеева.

Принятие новой редакции закона «О транспортном налоге» приведет к увеличению доходов областного бюджета на 13 млн рублей. Одновременно, на эту же сумму необходимо утвердить бюджетные ассигнования для уплаты данного налога.



