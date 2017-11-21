В Волгограде в результате спецоперации задержаны наркодилеры









Члены преступной группы, причастные к незаконной деятельности по распространению на территории региона синтетических наркотиков, задержаны в ходе спецоперации, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ГУ МВД России по Волгоградской области. Задержание произошло в Дзержинском районе Волгограда при силовой поддержке полицейского отряда специального назначения «Гром». В автомашине, принадлежащей одному из задержанных, были обнаружены более 200 свертков с наркотическим синтетическим веществом, 10 сотовых телефонов и свыше 20 банковских карт.

По данным оперативников, задержанные вели торговлю наркотиками на территории Волгограда, Волжского и Камышина. Мелкооптовые партии и розничные дозы они оставляли в тайниках, так называемых «закладках», координаты которых сообщались посредством зашифрованных сообщений, а денежные средства от потребителей поступали на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Выйти на организаторов нелегального бизнеса удалось полицейским, проследив всю виртуальную «цепочку» распространения наркотиков.

Следователями в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – «Сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.



