За минувшую неделю в Волгоградском областном перинатальном центре родились неживыми двое младенцев, их матери до сих пор находятся в реанимации. Обе роженицы поступили в медучреждение после длительного запоя. Как сообщила ИА «Высота 102» главный врач перинатального центра №2 Татьяна Веровская, подобных случаев с госпитализацией запойных беременных женщин становится больше и этот сигнал тревожит.

Так, одна из пациенток 28 лет, ребенок которой скончался, на учете по беременности не состояла, и более того – не имеет паспорта. В перинатальный центр женщина на 35-ой неделе беременности поступила после пятидневного запоя. Спасти малыша, по словам Татьяны Веровской, уже было невозможно – медики констатировали внутриутробную смерть плода. Точь-в-точь ситуация повторилась с разницей в несколько дней с другой несознательной жительницей региона, страдающей сифилисом, поступившей в перинатальный центр после нескольких дней алкогольных возлияний. Едва ли гибель ребенка расстроит пациентку - она уже лишена родительских прав на троих своих детей.

Незавидная судьба может ожидать и малыша, рожденного на прошлой неделе в перинатальном центре психически нездоровой горожанкой. Ребенка из роддома до сих пор никто не забрал. Ни сама мать, ни ее родственники о беременности не подозревали. Госпитализировали девушку с «болями в животе», которые оказались предродовыми схватками. «Предъявлять претензии роженице, страдающей органическим поражением центральной нервной системы бесполезно, но куда смотрели ее близкие, с которыми она проживает?», - возмущается главврач перинатального центра.

«Сейчас модно перекладывать всю ответственность за будущих мамочек на врачей. Но за здоровье нашего будущего поколения, самих женщин несут ответственность, в первую очередь, они сами, а также их семьи. Персонал Волгоградского областного перинатального центра и всех остальных родильных домов региона прикладывает все усилия для того, чтобы на свет появлялись здоровые малыши. Но со стороны наших пациенток мы тоже ждем определенных стремлений и серьезной ответственности. Беременность - пожалуй, самый мощный стимул для женщины пересмотреть свой образ жизни и предпринять все меры для того, чтобы родить здорового и крепкого малыша», - заключила Татьяна Веровская.







