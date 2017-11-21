Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко: нужно прекратить травлю школьника из ЯМАО и задать вопросы его учителям

Детали организации поездки ямальских школьников в Германию намерена выяснить у министра образования РФ Ольги Васильевой депутат Госдумы Анна Кувычко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на копию депутатского запроса, выступление девятиклассника о «невинности» солдат вермахта и «тяжелых условиях плена» парламентарий считает некорректным и вызывающим возмущение. Вместе с тем, депутат от Волгоградской области считает, что «делать незрелого юношу главным виновником одиозного выступления было бы неправильно», «следует прекратить его травлю» и адресовать целый ряд вопросов его педагогам, а также тем, кто организовывал поездку. «Очевидно, что визиты с такой социально значимой целью не должны оставаться без контроля учреждений образования», - отметила в своем запросе депутат. В связи с этим, законодатель попросила министра образования сообщить ей о том, кто являлся организатором и спонсором поездки российских детей в ФРГ, кто утверждал темы исследовательских проектов, которые подготовили дети и с кем согласовывалось содержание докладов.

Напомним, 19 ноября школьник из Нового Уренгоя выступил в бундестаге с докладом, посвященном солдатам вермахта. Его высказывания вызвали общественный резонанс и негативные отклики у представителей российской общественности. Свое мнение о произошедшем накануне выразил и бывший замдиректора музея-заповедника «Сталинградская битва», почетный гражданин города-героя Волгограда Борис Усик, который предложил задуматься об изменении системы подхода к изучению истории школьниками. «Мы хотим сегодня понять, почему, при огромном патриотизме в нашей стране, большом количестве музеев, массе мероприятий, мы дожили до того, что кто-то может восхвалять немецких солдат», - возмутился Борис Усик.



