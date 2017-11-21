В экологическом рейтинге ОНФ и Минприроды Волгоград оказался в хвосте





Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, Волгоград расположился практически в конце списка, на 55 месте экорейтинга.

«Такое низкое место недопустимо для нашего города-героя. На мой взгляд, такая позиция Волгограда в рейтинге определена за счет двух параметров - текущее состояние «зеленого щита», а также результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка», показавшие достаточно большое количество несанкционированных свалок и полигонов. Если мы подтянем эти два параметра, если будут предприняты безотлагательные действия в отношении городских лесов и определен единый оператор коммунальных отходов, то мы существенно улучшим свою позицию в экорейтинге», - считает член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Константин Глушенок.

В экорейтинге российских городов приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте – Казань, на третьем - Воронеж. Москва в этом году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26.

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 г. Его цель – оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые городские власти смогут применить на практике. Публикация рейтинга и широкое обсуждение его результатов способствуют прозрачности и подотчетности усилий в деле охраны природы органов муниципального самоуправления городов России. По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.



