В Волжском хотят лишать муниципальной пенсии за судимость

Депутаты Волжской гордумы на ближайшем заседании рассмотрят внесение изменений в порядок пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы городского округа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения, в частности, пенсии за выслугу лет не увидят лица, имеющие или имевшие судимости за совершение преступлений в период замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы. Причем на слово будущим пенсионерам не поверят, попросят принести справку о наличии или отсутствии судимости. А вот, если муниципальный служащий приобрел инвалидность на работе, то он получит право не только на пенсию по инвалидности, но и плюс пенсионное обеспечение за выслугу лет. Поводом для принятия изменений в порядок пенсионного обеспечения муниципальных служащих стало совершенствование правового регулирования пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Между тем, «кандидаты» на лишение муниципальных пенсий в администрации Волжского уже есть. Например, бывший начальник управления финансов Андрей Уваров был осужден за мошенничество, связанное с продажей зданий школы в селе Рахинка Среднеахтубинского района.