



Полностью завершены мероприятия по выдаче жилищных сертификатов пострадавшим от взрыва газа в доме на проспекте Университетском, который произошел в мае этого года. Последним в списке получателей документов, удостоверяющих право на приобретение жилья, стал вступивший в законные права наследник собственницы одной из квартир, которому также вручен сертификат. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, финансирование в объеме 93,7 миллиона рублей производилось за счет средств резервного фонда администрации Волгоградской области. На реализацию поступило 45 жилищных сертификатов, из них по 43-м произведена оплата на общую сумму более 86 миллионов рублей, оставшиеся граждане подобрали подходящие варианты и оформляют документы. Большинство получателей сертификатов сделало выбор в пользу новостроек: на первичном рынке приобретено свыше 30 жилых помещений. С условиями проживания одной из таких семей губернатор Андрей Бочаров ознакомился 14 ноября.

Напомним, после трагедии 16 мая, когда в результате взрыва обрушился подъезд четырехэтажного дома, здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Без крова остались жильцы 45 квартир, в которых проживали 48 семей.



