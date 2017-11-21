Создание Волго-Донской судоходной компании поможет аграриям увеличить экспорт зерна

Газета «Коммерсант», 21 ноября 2017 года, в сокращении.

Концерн «Калашников» решил заняться грузоперевозками зерна в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Для этого концерн построит восемь сухогрузов грузоподъемностью до 7000 тонн и создаст своего оператора — Волго-Донскую судоходную компанию. В строительство судов компания вложит 10 млрд руб., проект рассчитан до 2022 г. Это поможет сельхозпроизводителям Южного и Приволжского федеральных округов «существенно увеличить объемы экспорта и снизить издержки на транспортировку при долгосрочных контрактах, - сообщает издание.

Возить зерно будут суда Волго-Донской судоходной компании (ВДСК), которую «Калашников» создает с ОАО «Дельта-Агро» (агропромышленная компания в Волгоградской области, по Картотека.Ру, подконтрольна Олегу Вергелесу). Руководитель ВДСК Сергей Егоров напомнил, что в России в последние годы урожай зерновых растет, но есть «серьезные трудности при реализации продукции» из-за высокой стоимости фрахта и ограниченного количества судов типа река—море. По его словам, проект «позволит обеспечить полный цикл производства, включая перевозку и продажу на внутреннем и внешних рынках».

https://www.kommersant.ru/doc/3473745