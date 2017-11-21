Акция «Дружные соседи»: получи скидку 50% на услуги «Ростелекома»









В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стартует акция «Дружные соседи». При подключении услуги «Домашний интернет» новому абоненту достаточно назвать номер лицевого счета рекомендателя (действующего абонента услуг «Ростелекома»), чтобы они оба получили скидку 50% на одну из услуг, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

«Многие абоненты подключались к «Ростелекому» по совету своих родных и друзей, и рекомендуют эти услуги уже своим знакомым. Это обычная практика. Мы хотим поощрить таких клиентов, и за каждого подключившегося по рекомендации знакомых дарим скидку 50%», – прокомментировала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

Акция действует на территории всей России до 31 декабря 2017 г.

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