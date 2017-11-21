|Телеком
|21.11.2017 11:17
Акция «Дружные соседи»: получи скидку 50% на услуги «Ростелекома»
В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стартует акция «Дружные соседи». При подключении услуги «Домашний интернет» новому абоненту достаточно назвать номер лицевого счета рекомендателя (действующего абонента услуг «Ростелекома»), чтобы они оба получили скидку 50% на одну из услуг, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
«Многие абоненты подключались к «Ростелекому» по совету своих родных и друзей, и рекомендуют эти услуги уже своим знакомым. Это обычная практика. Мы хотим поощрить таких клиентов, и за каждого подключившегося по рекомендации знакомых дарим скидку 50%», – прокомментировала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».
Акция действует на территории всей России до 31 декабря 2017 г.
Подробная информация об акции.
Фото с сайта https://pixabay.com/
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Они встретились не просто как...
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Расследования
|21.11.2017 13:31 (Обновлено: 21.11.2017 13:35)
Члены преступной группы, причастные к незаконной деятельности по распространению на территории региона синтетических наркотиков, задержаны в ходе спецоперации, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ГУ МВД России по Волгоградской области. Задержание произошло в Дзержинском районе Волгограда при силовой поддержке полицейского отряда специального назначения «Гром». В автомашине, принадлежащей одному из задержанных, были обнаружены более 200 свертков с наркотическим синтетическим веществом, 10 сотовых телефонов и свыше 20 банковских карт. По данным оперативников, задержанные вели торговлю наркотиками на территории Волгограда, Волжского и Камышина. Мелкооптовые партии и розничные дозы они оставляли в тайниках, так называемых «закладках», координаты которых сообщались посредством зашифрованных сообщений,...
Прочитана: 415 раз
|Общество
|21.11.2017 13:20
Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко: нужно прекратить травлю школьника из ЯМАО и задать вопросы его учителям
Детали организации поездки ямальских школьников в Германию намерена выяснить у министра образования РФ Ольги Васильевой депутат Госдумы Анна Кувычко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на копию депутатского запроса, выступление девятиклассника о «невинности» солдат вермахта и «тяжелых условиях плена» парламентарий считает некорректным и вызывающим возмущение. Вместе с тем, депутат от Волгоградской области считает, что «делать незрелого юношу главным виновником одиозного выступления было бы неправильно», «следует прекратить его травлю» и адресовать целый ряд вопросов его педагогам, а также тем, кто организовывал поездку. «Очевидно, что визиты с такой социально значимой целью не должны оставаться без контроля учреждений образования», - отметила в...
Прочитана: 352 раз
|Происшествия
|21.11.2017 12:58
Сегодня на территории Ладожского вокзала г. Санкт-Петербурга был задержан 29-летний гражданин России – житель Волгоградской области. Об этом говорится на официальном сайте управления на транспорте Северо-Западного федерального округа, сообщает ИА «Высота 102». Установлено, что гражданин три года скрывался от суда за сбыт и пересылку наркотических и психотропных веществ. В настоящее время он арестован и будет передан инициатору розыска – МВД по Волгоградской области. Инкриминируемая ему статья предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Прочитана: 489 раз
|Аналитика
|21.11.2017 12:42
Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, Волгоград расположился практически в конце списка, на 55 месте экорейтинга. «Такое низкое место недопустимо для нашего города-героя. На мой взгляд, такая позиция Волгограда в рейтинге определена за счет двух параметров - текущее состояние «зеленого щита», а также результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка», показавшие достаточно большое количество несанкционированных свалок и полигонов. Если мы подтянем эти два параметра, если будут предприняты безотлагательные действия в...
Прочитана: 418 раз
|Экология
|21.11.2017 12:20 (Обновлено: 21.11.2017 12:34)
Вслед за Южным Уралом и Татарстаном высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 фиксировалось в Волгограде и Ростове-на-Дону. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росгидромета. Отмечается, что экстремально высокое загрязнение воздуха этим веществом с 25 сентября до 1 октября фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. Так, содержание рутения в пробах наблюдательных точек Аргаяш и Новогорный превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение". Кроме того, 26-27 сентября продукты распада рутения-106 обнаружены в Татарстане, а 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей...
Прочитана: 5473 раз
|Общество
|21.11.2017 11:47
Депутаты Волжской гордумы на ближайшем заседании рассмотрят внесение изменений в порядок пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы городского округа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения, в частности, пенсии за выслугу лет не увидят лица, имеющие или имевшие судимости за совершение преступлений в период замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы. Причем на слово будущим пенсионерам не поверят, попросят принести справку о наличии или отсутствии судимости. А вот, если муниципальный служащий приобрел инвалидность на работе, то он получит право не только на пенсию по инвалидности, но и плюс пенсионное обеспечение...
Прочитана: 4296 раз
|Общество
|21.11.2017 11:29
Полностью завершены мероприятия по выдаче жилищных сертификатов пострадавшим от взрыва газа в доме на проспекте Университетском, который произошел в мае этого года. Последним в списке получателей документов, удостоверяющих право на приобретение жилья, стал вступивший в законные права наследник собственницы одной из квартир, которому также вручен сертификат. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, финансирование в объеме 93,7 миллиона рублей производилось за счет средств резервного фонда администрации Волгоградской области. На реализацию поступило 45 жилищных сертификатов, из них по 43-м произведена оплата на общую сумму более 86 миллионов рублей, оставшиеся граждане подобрали подходящие варианты и оформляют документы. Большинство получателей...
Прочитана: 500 раз
|Происшествия
|21.11.2017 11:13 (Обновлено: 21.11.2017 13:29)
Деятельность нелегального игорного заведения, ориентированного на проверенных и состоятельных клиентов, пресекли в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, оно располагалось в одном из помещений на бульваре 30-летия Победы. Оперативно-розыскные мероприятия прошли с участием сотрудников отделения №3 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Волгограду совместно со следователями регионального СУ СК. Полицейские установили, что предполагаемым организатором незаконной деятельности является 29-летний ранее судимый волгоградец. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. В...
Прочитана: 966 раз
|Происшествия
|21.11.2017 10:40 (Обновлено: 21.11.2017 10:59)
Житель Волгограда задержан по подозрению в причастности к незаконному обороту различных видов огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, сообщает ИА "Высота 102". Преступную деятельность волгоградца пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по региону. В ходе оперативно-разыскных мероприятий у задержанного было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов. У него нашли АК-47, АКСУ, винтовку калибра 5,6 мм., пистолет с маркировкой "Байкал", переделанный под стрельбу боевыми боеприпасами, калибра 9 мм., 7 основных частей (стволы к огнестрельному оружию), 9 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН без запалов, 10 электродетонаторов неустановленной маркировки, 42 капсюля к электродетонаторам, 14...
Прочитана: 4749 раз
|Расследования
|21.11.2017 10:14 (Обновлено: 21.11.2017 10:15)
К 1,5 годам колонии общего режима приговорен 43-летний гражданин республики Таджикистан Абдусаттор Муродов за поджог лесных насаждений в Городищенском районе в августе этого года. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в августе 2017 года подсудимый, находясь в р.п. Городище в состоянии алкогольного опьянения, поджег сухую траву. В результате выгорел участок местности площадью примерно 1,5 тыс кв. метров, однако по независящим от злоумышленника обстоятельствам пожар был локализован сотрудниками пожарной службы. При этом пожаром было уничтожено 37 деревьев. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал. Предварительное расследование проводилось СО ОМВД России по Городищенскому району. Приговор в законную силу не...
Прочитана: 869 раз
|Происшествия
|21.11.2017 09:58 (Обновлено: 21.11.2017 10:00)
Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером на улице Неждановой. Водитель автомобиля "Mazda-6" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Kia Rio" из Иловлинского района. Затем вторую иномарку отбросило на "ВАЗ-21053", который двигался прямо во встречном направлении. В результате пострадали четверо. В больницу с компрессионным переломом позвоночника доставлен водитель "Kia Rio" и двое его пассажиров, а также водитель автомобиля "Mazda-6". По данным информагентства, виновником массового ДТП стал старший инспектор отдела ЧС защиты населения и территории...
Прочитана: 6609 раз
|Здравоохранение
|21.11.2017 09:16
Жители Волгоградской области, урожайной на овощи и фрукты, удивили специалистов недостаточным потреблением витаминных продуктов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, такой показатель, как «распространенность недостаточности потребления овощей и фруктов», в южном регионе оказался выше, чем в среднем по России – 43% против 41%. Каверзные вопросы о здоровом питании и образе жизни населению области в течение 2017 года задавали сотрудники Волгоградского областного центра медицинской профилактики. Они провели 18 медико-социологических исследований, опросив 87,5 тысячи граждан. Исследования показали, что по ряду показателей жители Волгоградской области не выбиваются из общероссийского тренда: также склонны к ожирению (30% опрошенных), страдают...
Прочитана: 1761 раз
|Экономика
|21.11.2017 09:00
Мечтаете об интернет-магазине, но не знаете с чего начать? Или ваш интернет-проект не оправдывает надежд? Приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете»! На семинаре вы встретитесь с лидерами IT-отрасли: Яндекс, 1С-Битрикс, RU-CENTER, МойСклад. Они расскажут, как создать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях. Посмотрите, что вы узнаете: • Почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам; • Что должен уметь интернет-магазин, чтобы не обанкротиться; • Как подключить онлайн-кассу в соответствии с 54-ФЗ; • Как не спустить деньги в трубу на рекламной кампании; • Новые технологии и маркетинговые "фишки" для интернет-магазинов; ...
Прочитана: 1214 раз
|Экономика
|21.11.2017 08:43
Администрация Волгоградской области ищет кредиторов для предоставления 2 миллиардов рублей для погашения дефицита бюджета и долговых обязательств региональной казны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, поданы заявки на оформление четырех коммерческих кредитов по полмиллиарда рублей. За пользование кредитными средствами бюджет области готов заплатить почти 450 миллионов рублей. Очередной кредит администрация региона планирует оформить до нового года. По данным минфина РФ общий долг Волгоградской области на 1 ноября 2017 года составляет 54 миллиарда 138 миллионов рублей.
Прочитана: 1306 раз
|Астрахань
|21.11.2017 05:48
Долги за отопление в Астраханской области выросли за год на четверть и теперь составляют почти 1,5 миллиарда рублей. Большая часть – это долги населения. Каждый день в гости к неплательщикам приходят судебные приставы. Чтобы наверняка застать астраханцев дома, они работают поздно вечером. Об этом сообщает ИА "Астрахань 24". Должникам угрожает также приостановка подачи в дома природного газа, в том числе и в период отопительного сезона. Поставщики имеют полное право пойти на такую меру если потребитель не оплачивает услугу на протяжение двух месяцев. В настоящее время открыто около 2 тысяч исполнительных производств. При этом в Астраханской области продолжается реализация программы...
Прочитана: 1138 раз
21 ноября 13:31
21 ноября 13:20
21 ноября 11:47
21 ноября 11:29
21 ноября 11:13
21 ноября 10:14
21 ноября 09:58
21 ноября 09:00
21 ноября 05:48
20 ноября 20:12
20 ноября 20:02
Телеком
15 ноября 14:50
14 ноября 11:39
8 ноября 11:28
31 октября 12:16
31 октября 10:40
30 октября 14:07
27 октября 11:55
26 октября 12:10
24 октября 11:39
19 октября 14:15
13 октября 12:55
12 октября 15:28
12 октября 11:34
26 сентября 16:49
21 сентября 14:54
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 21 Ноября, Вт
Волгоград
Малооблачно, температура 5..7 С, давление 741..743 мм рт.ст., ветер Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
21 Ноября, Вт
|1 $
|59.2746 руб.
|1 €
|69.6654 руб.
|1 GBP
|78.4914 руб.
|1 CHF
|59.8854 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 17499
Просмотров: 15287
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Просмотров: 8362
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Просмотров: 8104
Просмотров: 6768
Просмотров: 5781
В Волгограде участник Сталинградской битвы прокомментировал скандальное выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге35
Просмотров: 5305
Просмотров: 5012
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +50 / 7-
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Рекомендации: +46 / 5-
Рекомендации: +44 / 1-
Рекомендации: +42 / 1-
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Рекомендации: +42 / 12-
Рекомендации: +41 / 9-
На Петербургском форуме бизнесмена из Волгограда наградили за превращение памятника Царицына в «Лофт 1890»
Рекомендации: +40 / 3-
Рекомендации: +39 / 2-
Рекомендации: +39 / 2-
Рекомендации: +39 / 5-