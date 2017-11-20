В Волгограде сотрудник горадминистрации стал виновником массового ДТП с пострадавшими

Мечтаете об интернет-магазине, но не знаете с чего начать? Или ваш интернет-проект не оправдывает надежд? Приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете»! На семинаре вы встретитесь с лидерами IT-отрасли: Яндекс, 1С-Битрикс, RU-CENTER, МойСклад. Они расскажут, как создать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях. Посмотрите, что вы узнаете: • Почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам; • Что должен уметь интернет-магазин, чтобы не обанкротиться; • Как подключить онлайн-кассу в соответствии с 54-ФЗ; • Как не спустить деньги в трубу на рекламной кампании; • Новые технологии и маркетинговые "фишки" для интернет-магазинов; ...