Волгоградской области не хватило до нового года два миллиарда рублей

Администрация Волгоградской области ищет кредиторов для предоставления 2 миллиардов рублей для погашения дефицита бюджета и долговых обязательств региональной казны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, поданы заявки на оформление четырех коммерческих кредитов по полмиллиарда рублей. За пользование кредитными средствами бюджет области готов заплатить почти 450 миллионов рублей. Очередной кредит администрация региона планирует оформить до нового года.

По данным минфина РФ общий долг Волгоградской области на 1 ноября 2017 года составляет 54 миллиарда 138 миллионов рублей.