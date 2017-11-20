Многочисленные нарушения выявили в работе Нижнедобринского, Волжского и Калачевского психоневрологических интернатов сотрудники прокуратуры. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Так, был опротестован и отменен локальный правовой акт, разрешавший работникам «Нижнедобринского психоневрологического интерната» приобретать продукты, средства личной гигиены и медикаменты на деньги пациентов без разрешения органов опеки.

В личных делах пациентов «Волжского психоневрологического интерната» отсутствовали сведения о сохранности их недвижимости, а также, актов ее обследования и сведения о задолженности за коммунальные услуги. Не нашли работники прокуратуры и отчетных документов о расходе денег пациентов. В учреждении, за счет подопечных, покупались лекарства, в том числе и те, которые должны выдаваться бесплатно. В Калачевском ПНИ проверка вскрыла нарушения требований пожарной безопасности, правил хранения лекарств, недоборудование медицинских кабинетов инструментарием, а также несоответствие помещений госстандартам социального обслуживания. Обнаружилась при проверке и задержка в переоформлении пенсионных документов.

Как сообщили информагентству в областной прокуратуре, должностные лица - сотрудники интернатов понесли дисциплинарную ответственность, а работа самих медучреждений скорректирована.