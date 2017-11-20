Одно из главных it-событий Волгограда пройдет 1 декабря

Мечтаете об интернет-магазине, но не знаете с чего начать? Или ваш интернет-проект не оправдывает надежд? Приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете»!

На семинаре вы встретитесь с лидерами IT-отрасли: Яндекс, 1С-Битрикс, RU-CENTER, МойСклад. Они расскажут, как создать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях.

Посмотрите, что вы узнаете:

• Почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам;

• Что должен уметь интернет-магазин, чтобы не обанкротиться;

• Как подключить онлайн-кассу в соответствии с 54-ФЗ;

• Как не спустить деньги в трубу на рекламной кампании;

• Новые технологии и маркетинговые "фишки" для интернет-магазинов;

• Как запомнить 100500 клиентов, если каждый из них особенный;

• Истории успеха реальных интернет-проектов и многое другое.

Для кого семинар? Для всех, кто имеет интернет-магазин или только задумывается о его создании. Для тех, кто мечтает привлечь новых клиентов и считает свои деньги.

Для бесплатного участия зарегистрируйтесь.

Дата и время: 1 декабря в 10:00

Место проведения: конференц-центр "Volga Hall", ул. Профсоюзная, д.13

Вы слишком заняты и у вас нет времени на семинар? Чем же вы занимаетесь, если не можете выделить всего 5 часов для своего бизнеса и профессионального роста. Приходите на семинар и решите свои бизнес-задачи. Либо оставайтесь со своим свободным временем, нерешенными задачами и проблемами.

Почему необходимо участвовать?

• Вы получите 5 тонн ценных советов для роста бизнеса бесплатно.

• Вам станут доступны 12 новых инструментов электронной коммерции, о которых еще мало кто знает.

• Даже на бесплатном семинаре вас ждут призы и подарки от организаторов, скидки и бонусы.

Спешите зарегистрироваться - осталось всего 19 мест, а трансляции и видео-записи мероприятия не будет.

Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании ИНТЕРВОЛГА по телефону +7 (8442) 59-87-97 или по e-mail:[email protected]











