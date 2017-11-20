|Аналитика
|20.11.2017 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители в тестовом режиме проникаются чувствами к транспорту будущего
Смотрите сегодня в программе: некоторые жители Волгоградской области активно включились в процесс сбора подписей в поддержку проведения регионального референдума о времени. Звезда на шпиле засверкает: в результате реконструкции железнодорожный вокзал Волгограда станет отвечать современным требованиям. Первый пошел: волгоградские пассажиры без ажиотажа «проникаются чувствами» к электробусу на троллейбусном маршруте. 75 лет со дня начала победной операции «Уран»: в Волгоградской области отметили важную дату истории Сталинградской битвы.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
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Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Расследования
|20.11.2017 20:12
Многочисленные нарушения выявили в работе Нижнедобринского, Волжского и Калачевского психоневрологических интернатов сотрудники прокуратуры. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Так, был опротестован и отменен локальный правовой акт, разрешавший работникам «Нижнедобринского психоневрологического интерната» приобретать продукты, средства личной гигиены и медикаменты на деньги пациентов без разрешения органов опеки. В личных делах пациентов «Волжского психоневрологического интерната» отсутствовали сведения о сохранности их недвижимости, а также, актов ее обследования и сведения о задолженности за коммунальные услуги. Не нашли работники прокуратуры и отчетных документов о расходе денег пациентов. В учреждении, за счет подопечных, покупались лекарства, в том числе...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|20.11.2017 19:57
«Лучше бы школьники из Нового Уренгоя приехали на экскурсию к нам в Волгоград, чем в Германию», - считает бывший директор музея-заповедника «Сталинградская битва», почетный гражданин города-героя Борис Усик. Комментируя ИА «Высота 102» резонансное выступление в немецком бундестаге гимназиста из Ямало-Ненецкого автономного округа, Борис Усик заявил, что нужно изменить систему подхода к изучению истории школьниками. «Мы хотим сегодня понять, почему мы, при огромном патриотизме в нашей стране, большом количестве музеев, массе мероприятий, дожили до того, что кто-то может восхвалять немецких солдат. Они что, 3000 километров до Сталинграда прошли прогулочным шагом? После них остались миллионы погибших, тысячи сожженных...
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|Здравоохранение
|20.11.2017 18:27
В Волгоградской области фельдшеров «Скорой помощи» от неадекватных граждан защитят видеорегистраторы
Для оснащения 231 бригады «Скорой медицинской помощи» в Волгоградской области видеорегистраторами требуется 25 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», предложение обезопасить работу врачей и фельдшеров, работающих на неотложках, сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» озвучила председатель комитета областной думы по охране здоровья Наталья Семенова. Губернатор Андрей Бочаров, присутствовавший на встрече, согласился с тем, что сотрудников «Скорой помощи» нужно защитить от неадекватного поведения отдельных граждан. При формировании поправок в проект бюджета Волгоградской области на 2018 год, возможно, финансирование будет заложено. На минувшей неделе, напомним, областное заксобрание, утвердило бюджет области в первом чтении. Поддерживают идею оснащения...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|20.11.2017 18:06
В Волгограде участник Сталинградской битвы прокомментировал скандальное выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге
Участник Сталинградской битвы, почетный житель города-героя Волгограда Евгений Рогов высказался сегодня по поводу скандала, разразившегося после выступления в германском бундестаге школьника из Нового Уренгоя. Как сообщает ИА «Высота 102», ветеран заявил, что в произошедшем нужно разобраться, понять, какие силы стоят за поездкой российских детей в Германию, а также, в чем была цель выступления. «Нужно выяснить, кто помогал школьнику и утверждал окончательный текст доклада», - сказал Евгений Рогов. Сегодня фронтовик вспомнил, как в мае 2015 года посетивший город-герой Волгоград тогда еще министр иностранных дел Германии, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер публично извинился перед россиянами: «Я прошу...
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|Экология
|20.11.2017 17:56 (Обновлено: 20.11.2017 17:56)
На парламентских слушаниях в Совете Федерации обсудили первые итоги правоприменительной практики при переходе субъектов РФ на новую систему обращения с отходами. От лица практических реализаторов реформы выступила председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, представляя первый опыт региональных операторов сферы ТКО и реализуя реформу в трех субъектах - Астраханской, Ростовской областях и республике Калмыкия - председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун акцентировала, что для развития отрасли обращения с отходами регионам созданы все условия. ...
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|Общество
|20.11.2017 17:51
В Волжском стартовали работы по украшению города в преддверии Нового года и Рождества: праздничная иллюминация появляется на общественных территориях по всему городу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, новогоднее настроение встречает жителей и гостей уже на въезде в город. Здесь, на площади Строителей, установлены миниатюрные «пряничные» домики со светодиодной подсветкой. На разделительной полосе напротив площади Ленина продолжаются работы по украшению елей. На деревьях появились элементы праздничной иллюминации – белые светодиодные круги. В ближайшее время рабочие дополнительно смонтируют подсветку зелёного цвета. Заиграет новогодними красками и новая часть города. Необычная праздничная иллюминация – разноцветные светодиодные геометрические фигуры – украсит ели...
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|Борьба с коррупцией
|20.11.2017 17:48 (Обновлено: 20.11.2017 17:49)
Юрию Гольдеру, руководителю президиума «Ассоциации защиты прав потребителей», не удалось добиться изменения меры пресечения и выйти на свободу на период расследования дела. Как сообщили ИА «Высота 102», Волгоградский облсуд оставил в силе решение Ворошиловского районного суда Волгограда, который ранее оставил его за решеткой до 25 декабря 2017 года. Напомним, правозащитник был задержан в конце июля при получении взятки в 1 млн рублей от владельцев гостиницы «Мартон» на Белоглинской. Тогда же он был помещен под стражу. Ранее, при проверке отеля помощники Гольдера нашли в работе заведения около трех десятков нарушений. Об этом они сообщили в соответствующие госструктуры, но позже часть обращений отозвали....
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|Общество
|20.11.2017 17:31
Финальным аккордом празднования в Волгограде 75-летия начала контрнаступлений Советской Армии под Сталинградом стал яркий салют и запуск архитектурно-художественного освещения моста через Волгу. Подсветка, преобразившая ночной пейзаж, будет радовать жителей и гостей областного центра отныне каждый день. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградоблэлектро», от задумки до реализации проекта ушло больше года. Знания специалистов из организаций разных городов России, опыт профессионалов компаний нашего региона внесли неоценимый вклад в успешность реализуемого проекта. Для того, чтобы световое оформление поразило горожан и гостей Волгограда, была проделана огромная работа: смонтировано 82 мачты декоративного освещения пролетных строений и 20 мачт декоративного...
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|Культура
|20.11.2017 17:27
Дворцы культуры в муниципальных образованиях Волгоградской области, пребывающие в крайне удручающем состоянии, получили надежду на обновление. О том, что в регионе должен быть реализован такой проект, сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии "Единая Россия " заявил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102", на один ДК будет приходиться 10-20 млн рублей. Фианансирование будет выделяьтся на конкурсной основе. Часть денежных средств будет выделена из региональной казны, часть - из бюджетов районов и городских округов. "Там не нужен суперский ремонт, - разъяснил губернатор, - но обязательно нужно привести в порядок помещения, фасад, предусмотреть кондиционирование или систему вентиляции, кинотеатр, места для...
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|Политика
|20.11.2017 17:00
Сегодня названы фамилии новых сопредседателей регионального отделения Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА "Высота 102", ими стали Александр Воцко и Надежда Кулешова. Отметим, что Воцко, который является генеральным директор ПАО "Волгоградоблэлектро", называют одним из создателей регионального отделения ОНФ. Кулешова работает заместителем генерального директора ВГТРК "Волгоград-ТРВ". Напомним, что сегодня на региональной конференции регионального отделения ОНФ о своей отставке с поста сопредседателей заявили Юрий Староватых и Татьяна Гензе. Свой уход они объяснили необходимостью омоложения региональной организации.
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|Здравоохранение
|20.11.2017 16:57 (Обновлено: 20.11.2017 17:20)
До конца 2017 года комитет здравоохранения должен представить губернатору предложения по развитию онкологической службы региона. Об этом, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заявил сегодня Андрей Бочаров, выступая на заседании политсовета «Единой России». Это направление в рамках модернизации здравоохранения региона, по его словам, должно в ближайшее время стать ключевым. «Онкологические заболевания должны выявляться на ранних стадиях - на это надо нацелить усилия профильного ведомства», - сказал Андрей Бочаров. Тревожными назвал глава региона данные о том, что количество онкобольных в регионе приближается к 100 тысячам человек с ежегодным приростом на 10 тысяч человек.
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|Политика
|20.11.2017 16:39
Сегодня на региональной конференции Общероссийского народного фронта о своей отставке объявили двое сопредседателей регионального штаба Юрий Староватых и Татьяна Гензе, сообщает ИА "Высота 102". По их словам, они уходят с этих постов добровольно, так как видят острую необходимость в омоложении регионального отделения ОНФ. По их словам, сегодня необходимо дать дорогу молодым и талантливым кадрам. К слову, уход Татьяны Гензе может быть связан также и с ее сильной загруженностью. Напомним, что Гензе является председателем Общественной палатой региона и возглавляет областной совет профсоюзов. На региональной конференции активисты ОНФ сегодня подводят итоги работы за три квартала текущего года по...
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|Экономика
|20.11.2017 16:35
В связи с проведением работ по подключению вновь проложенного участка водовода диаметром 500 мм по переулку Вязниковский от улицы Еременко до перехода через реку Мечетка «Концессии водоснабжения» временно ограничат водоснабжение с 07.00 час. 21 ноября 2017 года до 21.00 час. 22 ноября 2017 года по следующим адресам: Краснооктябрьский район: — ул. Кибальчича, дома №1а – 19; — ул. Никопольская, дома №8 – 22, 17 – 31; — ул. Суздальская, дома №10 – 30, 1 – 13; — ул. С. Лазо, дома №1 – 15; — пер. Вязниковский,№2 – 20, 3, 5; — ул. Новаторская, №2 – 18, 5 – 15; ...
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|Общество
|20.11.2017 16:26 (Обновлено: 20.11.2017 16:26)
С компании ООО «ИЦ Региональные системы», которое арендовало помещения на третьем этаже ООО «Бизнес-Центр», расположенного на улице Калинина, 13, владельцы требуют возмещения ущерба на сумму свыше 2,5 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Арбитражном суде Волгоградской области, после расторжения договора и выезда ответчика арендуемые помещения имеют многочисленные недостатки и не пригодны для эксплуатации без проведения в нежилых помещениях ремонта. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта составляет 2 533 622 руб. 84 коп. Однако, несмотря на неоднократные претензии, затраты, связанные с устранением недостатков в нежилых помещениях ответчиком не возмещены.
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|Газетный киоск
|20.11.2017 15:53
ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Строительство железной дороги, которая свяжет центр Волгограда с местным аэропортом к чемпионату мира по футболу 2018 года, выполнено более чем на 30%. "Электрифицированный железнодорожный участок протяженностью 1,2 километра строится от станции Гумрак до волгоградского аэропорта. Эта дорога обеспечит прямое сообщение между железнодорожным вокзалом Волгограда и аэропортом. На сегодняшний день уложено 395 метров железнодорожного пути (33% от общей длины участка - прим. ТАСС), идут подготовительные работы для монтажа контактной сети", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД). В пресс-службе отметили, что в аэропорту также построят островную платформу длиной 176...
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20 ноября 20:12
20 ноября 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители в тестовом режиме проникаются чувствами к транспорту будущего 2
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители в тестовом режиме проникаются чувствами к транспорту будущего 2
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15 ноября 20:01
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