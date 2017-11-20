









Смотрите сегодня в программе: некоторые жители Волгоградской области активно включились в процесс сбора подписей в поддержку проведения регионального референдума о времени. Звезда на шпиле засверкает: в результате реконструкции железнодорожный вокзал Волгограда станет отвечать современным требованиям. Первый пошел: волгоградские пассажиры без ажиотажа «проникаются чувствами» к электробусу на троллейбусном маршруте. 75 лет со дня начала победной операции «Уран»: в Волгоградской области отметили важную дату истории Сталинградской битвы.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



