







«Лучше бы школьники из Нового Уренгоя приехали на экскурсию к нам в Волгоград, чем в Германию», - считает бывший директор музея-заповедника «Сталинградская битва», почетный гражданин города-героя Борис Усик. Комментируя ИА «Высота 102» резонансное выступление в немецком бундестаге гимназиста из Ямало-Ненецкого автономного округа, Борис Усик заявил, что нужно изменить систему подхода к изучению истории школьниками. «Мы хотим сегодня понять, почему мы, при огромном патриотизме в нашей стране, большом количестве музеев, массе мероприятий, дожили до того, что кто-то может восхвалять немецких солдат. Они что, 3000 километров до Сталинграда прошли прогулочным шагом? После них остались миллионы погибших, тысячи сожженных городов, не говоря уже о страшных издевательствах. Сегодня мы должны говорить о том, что недостаточно доносим правду об истории войны. То, что фашисты натворили на нашей земле, не подлежит никакому покаянию наших людей ни в одном поколении, эти преступления не имеют срока давности»,- сказал Борис Усик.



