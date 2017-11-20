



Для оснащения 231 бригады «Скорой медицинской помощи» в Волгоградской области видеорегистраторами требуется 25 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», предложение обезопасить работу врачей и фельдшеров, работающих на неотложках, сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» озвучила председатель комитета областной думы по охране здоровья Наталья Семенова. Губернатор Андрей Бочаров, присутствовавший на встрече, согласился с тем, что сотрудников «Скорой помощи» нужно защитить от неадекватного поведения отдельных граждан. При формировании поправок в проект бюджета Волгоградской области на 2018 год, возможно, финансирование будет заложено. На минувшей неделе, напомним, областное заксобрание, утвердило бюджет области в первом чтении.

Поддерживают идею оснащения бригад «Скорой помощи» камерами видеонаблюдения и сами медики. Напомним, в начале октября текущего года активисты проекта партии «ЕР» «Народный контроль» под руководством федерального координатора, депутата Госдумы Анны Кувычко провели смену с работниками экстренной помощи пациентам. Медики жаловались, в том числе, на свою незащищенность перед агрессивно настроенными гражданами, которые зачастую находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Еще одно нововведение, которое, по мнению главного думского доктора Натальи Семеновой, придется кстати - замена экипировки сотрудников «Скорой помощи». Парламентарий напомнила, что в Волгограде и Волжском в прошлом года полностью обновился парк неотложек, На фоне новых машин форма одежды врачей и фельдшеров выглядит, по мнению депутата, непрезентабельно.



