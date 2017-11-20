







Участник Сталинградской битвы, почетный житель города-героя Волгограда Евгений Рогов высказался сегодня по поводу скандала, разразившегося после выступления в германском бундестаге школьника из Нового Уренгоя. Как сообщает ИА «Высота 102», ветеран заявил, что в произошедшем нужно разобраться, понять, какие силы стоят за поездкой российских детей в Германию, а также, в чем была цель выступления. «Нужно выяснить, кто помогал школьнику и утверждал окончательный текст доклада», - сказал Евгений Рогов. Сегодня фронтовик вспомнил, как в мае 2015 года посетивший город-герой Волгоград тогда еще министр иностранных дел Германии, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер публично извинился перед россиянами: «Я прошу прощения за те неизмеримые страдания, которые немцы принесли сюда".

Выступление ученика гимназии из Ямало-Ненецкого автономного округа перед немецкими депутатами по случаю Дня национального траура в Германии получило резонанс в СМИ и вызвало немало вопросов у российской общественности. Школьник поведал членам бундестага о своем участии в проекте, посвящённом солдатам, погибшим во время Второй мировой и сотрудничестве с германским Народным союзом по уходу за военными захоронениями. В частности, была рассказана история немца Георга Йохана Рау, который после разгрома фашистов под Сталинградом «умер от тяжёлых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бекетовке». «История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули к посещению захоронения вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Воевал он недолго, так как был тяжело ранен», - рассказал членам бундестага гимназист из РФ и в заключение своего выступления процитировал первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка: "Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну". Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн".



