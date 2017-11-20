В Волгограде подозреваемого в получении взятки правозащитника оставили за решеткой

Юрию Гольдеру, руководителю президиума «Ассоциации защиты прав потребителей», не удалось добиться изменения меры пресечения и выйти на свободу на период расследования дела. Как сообщили ИА «Высота 102», Волгоградский облсуд оставил в силе решение Ворошиловского районного суда Волгограда, который ранее оставил его за решеткой до 25 декабря 2017 года.

Напомним, правозащитник был задержан в конце июля при получении взятки в 1 млн рублей от владельцев гостиницы «Мартон» на Белоглинской. Тогда же он был помещен под стражу. Ранее, при проверке отеля помощники Гольдера нашли в работе заведения около трех десятков нарушений. Об этом они сообщили в соответствующие госструктуры, но позже часть обращений отозвали. По мнению следователей СУ СКР по Волгоградской области, такой шаг стал методом давления на владельцев отеля, которые и попытались откупиться от общественников и их претензий в контролирующие органы. Под подозрение также попала юрист ассоциации, экс-судья Татьяна Мирошникова — она призналась в том, что выступила посредником при передаче взятки. Отметим, что сегодня подследственный в зале суда присутствовал лишь виртуально - заседание проходило в режиме видеоконференции.



