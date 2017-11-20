Полина Вергун: Региональные операторы выводят отрасль обращения с отходами из состояния застоя

На парламентских слушаниях в Совете Федерации обсудили первые итоги правоприменительной практики при переходе субъектов РФ на новую систему обращения с отходами. От лица практических реализаторов реформы выступила председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, представляя первый опыт региональных операторов сферы ТКО и реализуя реформу в трех субъектах - Астраханской, Ростовской областях и республике Калмыкия - председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун акцентировала, что для развития отрасли обращения с отходами регионам созданы все условия.

«Региональный оператор – локомотив отрасли обращения с отходами. Он, как основной двигатель реформы, решает фундаментальные вопросы, которые годами находились в состоянии застоя – это и строительство объектов сферы обращения с отходами - полигонов, мусоросортировочных комплексов, и обновление спецтехники, и координация потоков движения отходов, - сказала Полина Вергун. – Для внедрения данной системы субъектам предоставлены все условия. Вступив в реформу, отрасль переходит «под крыло» регионального оператора. Скорость реализации реформы и отсутствие необходимости привлечения бюджетных средств обеспечит совмещение функций регионального оператора и инвестора. При такой конструкции становится возможным и широкое развитие отрасли переработки отходов».

В обсуждении вопроса участвовали представители министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, федеральной службы по надзору в сфере природопользования, федеральной антимонопольной службы, субъектов РФ, региональные операторы.

Как сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков, в настоящее время территориальные схемы утверждены в 81 субъекте РФ, региональные программы - в 52 субъектах Федерации, выборы региональных операторов состоялись в 17 субъектах РФ. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис считает, что работа федеральных органов власти и субъектов РФ в сфере обращения с отходами должна быть слаженной и скоординированной. Он также проинформировал о работе федерального штаба по совершенствованию законодательства в области обращения с отходами.

Региональных операторов во всех субъектов должны выбрать до 2019 года. В ЮФО – в трех субъектах - Астраханской, Ростовской областях и республике Калмыкия главного координатора отрасли уже определили – им стала волгоградская Группа Компаний «Чистый город».



