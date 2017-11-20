Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Экология
 20.11.2017 17:56(Обновлено: 20.11.2017 17:56)

Полина Вергун: Региональные операторы выводят отрасль обращения с отходами из состояния застоя


На парламентских слушаниях в Совете Федерации обсудили первые итоги правоприменительной практики при переходе субъектов РФ на новую систему обращения с отходами. От лица практических реализаторов реформы выступила председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, представляя первый опыт региональных операторов сферы ТКО и реализуя реформу в трех субъектах - Астраханской, Ростовской областях и республике Калмыкия - председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун акцентировала, что для развития отрасли обращения с отходами регионам созданы все условия. 
«Региональный оператор – локомотив отрасли обращения с отходами. Он, как основной двигатель реформы, решает фундаментальные вопросы, которые годами находились в состоянии застоя – это и строительство объектов сферы обращения с отходами - полигонов, мусоросортировочных комплексов, и обновление спецтехники, и координация потоков движения отходов, - сказала Полина Вергун. – Для внедрения данной системы субъектам предоставлены все условия. Вступив в реформу, отрасль переходит «под крыло» регионального оператора. Скорость реализации реформы и отсутствие необходимости привлечения бюджетных средств обеспечит совмещение функций регионального оператора и инвестора. При такой конструкции становится возможным и широкое развитие отрасли переработки отходов».  
В обсуждении вопроса участвовали представители министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, федеральной службы по надзору в сфере природопользования, федеральной антимонопольной службы, субъектов РФ, региональные операторы.
Как сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков, в настоящее время территориальные схемы утверждены в 81 субъекте РФ, региональные программы - в 52 субъектах Федерации, выборы региональных операторов состоялись в 17 субъектах РФ. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис считает, что работа федеральных органов власти и субъектов РФ в сфере обращения с отходами должна быть слаженной и скоординированной. Он также проинформировал о работе федерального штаба по совершенствованию законодательства в области обращения с отходами.
Региональных операторов во всех субъектов должны выбрать до 2019 года. В ЮФО – в трех субъектах - Астраханской, Ростовской областях и республике Калмыкия главного координатора отрасли уже определили – им стала волгоградская Группа Компаний «Чистый город». 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

На Комсомольском путепроводе в Волгограде появились «скелеты» лестницДело обманутых вкладчиков "Волгоградского Фонда Сбережений" передадут в МосквуСамая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставовВ Волгограде на троллейбусный маршрут №12 в тестовом режиме выходит электробусВ Волгограде подняли огромное Знамя Победы в честь 75-летия контрнаступления под Сталинградом
 
Актуальные интервью и комментарии

Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде

Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов

Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"

Они встретились не просто как...

В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...

  Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...

От Сталинграда - до Великой Победы 20.11.2017 19:57

Школьников из Нового Уренгоя пригласили на экскурсию в Волгоград после сандального выступления их сверстника «Лучше бы школьники из Нового Уренгоя приехали на экскурсию к нам в Волгоград, чем в Германию», - считает бывший директор музея-заповедника «Сталинградская битва», почетный гражданин города-героя Борис Усик.  Комментируя ИА «Высота 102» резонансное выступление в немецком бундестаге гимназиста из Ямало-Ненецкого автономного округа, Борис Усик заявил, что нужно изменить систему подхода к изучению истории школьниками. «Мы хотим сегодня понять, почему мы, при огромном патриотизме в нашей стране, большом количестве музеев, массе мероприятий, дожили до того, что кто-то может восхвалять немецких солдат. Они что,  3000 километров до Сталинграда прошли прогулочным шагом? После них остались миллионы погибших, тысячи сожженных...
Прочитана: 39 раз
Здравоохранение 20.11.2017 18:27

В Волгоградской области фельдшеров «Скорой помощи» от неадекватных граждан защитят видеорегистраторы Для оснащения 231 бригады «Скорой медицинской помощи» в Волгоградской области видеорегистраторами требуется 25 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102»,  предложение  обезопасить работу врачей и фельдшеров, работающих на неотложках,  сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» озвучила председатель комитета областной думы по охране здоровья Наталья Семенова. Губернатор Андрей Бочаров, присутствовавший на встрече, согласился с тем, что сотрудников «Скорой помощи» нужно защитить от неадекватного поведения отдельных граждан. При формировании поправок в проект бюджета Волгоградской области на 2018 год, возможно, финансирование будет заложено. На минувшей неделе, напомним, областное заксобрание, утвердило бюджет области в первом чтении. Поддерживают идею оснащения...
Прочитана: 908 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 20.11.2017 18:06

В Волгограде участник Сталинградской битвы прокомментировал скандальное выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге Участник Сталинградской битвы, почетный житель города-героя Волгограда Евгений Рогов высказался сегодня по поводу скандала, разразившегося после выступления в германском бундестаге школьника из Нового Уренгоя. Как сообщает  ИА «Высота 102», ветеран заявил, что в произошедшем нужно разобраться, понять, какие силы стоят за поездкой российских детей в Германию, а также, в чем была цель выступления. «Нужно выяснить, кто помогал школьнику и утверждал окончательный  текст доклада», - сказал  Евгений Рогов. Сегодня фронтовик вспомнил,  как в мае 2015 года посетивший город-герой  Волгоград тогда еще министр иностранных дел Германии, а ныне президент ФРГ  Франк-Вальтер Штайнмайер публично извинился перед россиянами: «Я прошу...
Прочитана: 3435 раз
Общество 20.11.2017 17:51

В Волжском стартовали работы по украшению города в преддверии Нового года и Рождества: праздничная иллюминация появляется на общественных территориях по всему городу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, новогоднее настроение встречает жителей и гостей уже на въезде в город. Здесь, на площади Строителей, установлены миниатюрные «пряничные» домики со светодиодной подсветкой. На разделительной полосе напротив площади Ленина продолжаются работы по украшению елей.  На деревьях появились  элементы праздничной иллюминации – белые светодиодные круги. В ближайшее время рабочие дополнительно смонтируют подсветку зелёного цвета.  Заиграет новогодними красками и новая часть города. Необычная праздничная иллюминация – разноцветные светодиодные геометрические фигуры – украсит ели...
Прочитана: 363 раз
Борьба с коррупцией 20.11.2017 17:48 (Обновлено: 20.11.2017 17:49)

Юрию Гольдеру, руководителю президиума «Ассоциации защиты прав потребителей», не удалось добиться изменения меры пресечения и выйти на свободу на период расследования дела. Как сообщили ИА «Высота 102», Волгоградский облсуд оставил в силе решение Ворошиловского районного суда Волгограда, который ранее оставил его за решеткой до 25 декабря 2017 года.  Напомним, правозащитник был задержан в конце июля при получении взятки в 1 млн рублей от владельцев гостиницы «Мартон» на Белоглинской. Тогда же он был помещен под стражу.  Ранее, при проверке отеля помощники Гольдера нашли в работе заведения около трех десятков нарушений. Об этом они сообщили в соответствующие госструктуры, но позже часть обращений отозвали....
Прочитана: 518 раз
Общество 20.11.2017 17:31

В Волгограде динамичная иллюминация моста через Волгу удивила гостей праздничных торжеств Финальным аккордом празднования в Волгограде 75-летия начала контрнаступлений Советской Армии под Сталинградом стал яркий салют и запуск архитектурно-художественного освещения моста через Волгу. Подсветка, преобразившая ночной пейзаж, будет радовать жителей и гостей областного центра отныне каждый день. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградоблэлектро», от задумки до реализации проекта ушло больше года. Знания специалистов из организаций разных городов России, опыт профессионалов компаний нашего региона внесли неоценимый вклад в успешность реализуемого проекта. Для того,  чтобы световое оформление поразило горожан и гостей Волгограда, была проделана огромная работа: смонтировано 82 мачты декоративного освещения пролетных строений и 20 мачт декоративного...
Прочитана: 630 раз
Культура 20.11.2017 17:27

Дворцы культуры в муниципальных образованиях Волгоградской области, пребывающие в крайне удручающем состоянии, получили надежду на обновление. О том, что в регионе должен быть реализован такой проект,  сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии "Единая Россия " заявил губернатор Андрей Бочаров.  Как сообщает ИА "Высота 102", на один ДК  будет приходиться 10-20  млн рублей. Фианансирование будет выделяьтся на конкурсной основе. Часть денежных средств будет выделена из региональной казны, часть  - из бюджетов районов и городских округов. "Там не нужен суперский ремонт, -  разъяснил губернатор, -  но обязательно нужно привести в порядок помещения, фасад, предусмотреть кондиционирование или систему вентиляции, кинотеатр, места для...
Прочитана: 539 раз
Политика 20.11.2017 17:00

В Волгограде избраны новые руководители реготделения ОНФ Сегодня названы фамилии новых сопредседателей регионального отделения Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА "Высота 102", ими стали Александр Воцко и Надежда Кулешова. Отметим, что Воцко, который является генеральным директор ПАО "Волгоградоблэлектро", называют одним из создателей регионального отделения ОНФ. Кулешова работает заместителем генерального директора ВГТРК "Волгоград-ТРВ". Напомним, что сегодня на региональной конференции регионального отделения ОНФ о своей отставке с поста сопредседателей заявили Юрий Староватых и Татьяна Гензе. Свой уход они объяснили необходимостью омоложения региональной организации.
Прочитана: 7998 раз
Здравоохранение 20.11.2017 16:57 (Обновлено: 20.11.2017 17:20)

В Волгоградской области займутся «оздоровлением» онкологической службы До конца 2017 года комитет здравоохранения должен представить губернатору предложения по развитию онкологической службы региона. Об этом, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заявил сегодня Андрей Бочаров, выступая на заседании политсовета «Единой России». Это направление в рамках модернизации здравоохранения региона, по его словам, должно в ближайшее время стать ключевым. «Онкологические заболевания должны выявляться на ранних стадиях - на это надо нацелить  усилия  профильного ведомства», - сказал Андрей Бочаров.  Тревожными назвал глава региона данные о том, что количество онкобольных в регионе приближается к 100 тысячам человек с ежегодным приростом  на 10 тысяч человек. 
Прочитана: 644 раз
Политика 20.11.2017 16:39

В Волгограде двое руководителей реготделения ОНФ объявили о своей отставке Сегодня на региональной конференции Общероссийского народного фронта о своей отставке объявили двое сопредседателей регионального штаба Юрий Староватых и Татьяна Гензе, сообщает ИА "Высота 102". По их словам, они уходят с этих постов добровольно, так как видят острую необходимость в омоложении регионального отделения ОНФ. По их словам, сегодня необходимо дать дорогу молодым и талантливым кадрам. К слову, уход Татьяны Гензе может быть связан также и с ее сильной загруженностью. Напомним, что Гензе является председателем Общественной палатой региона и возглавляет областной совет профсоюзов.  На региональной конференции активисты ОНФ сегодня подводят итоги работы за три квартала текущего года по...
Прочитана: 1967 раз
Экономика 20.11.2017 16:35

В связи с проведением работ по подключению вновь проложенного участка водовода диаметром 500 мм по переулку Вязниковский от улицы Еременко до перехода через реку Мечетка «Концессии водоснабжения» временно ограничат водоснабжение с 07.00 час. 21 ноября 2017 года до 21.00 час. 22 ноября 2017 года по следующим адресам: Краснооктябрьский район: — ул. Кибальчича, дома №1а – 19; — ул. Никопольская, дома №8 – 22, 17 – 31; — ул. Суздальская, дома №10 – 30, 1 – 13; — ул. С. Лазо, дома №1 – 15; — пер. Вязниковский,№2 – 20, 3, 5; — ул. Новаторская,  №2 – 18, 5 – 15; ...
Прочитана: 703 раз
Общество 20.11.2017 16:26 (Обновлено: 20.11.2017 16:26)

С компании ООО «ИЦ Региональные системы», которое арендовало помещения на третьем этаже ООО «Бизнес-Центр», расположенного   на улице Калинина, 13, владельцы требуют возмещения ущерба на сумму свыше 2,5 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Арбитражном суде Волгоградской области, после расторжения договора и выезда ответчика арендуемые помещения имеют многочисленные недостатки и не пригодны для эксплуатации без проведения в нежилых помещениях ремонта. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта составляет 2 533 622 руб. 84 коп. Однако, несмотря на неоднократные претензии, затраты, связанные с устранением недостатков в нежилых помещениях ответчиком не возмещены. 
Прочитана: 795 раз
Газетный киоск 20.11.2017 15:53

Железная дорога из аэропорта в центр Волгограда к ЧМ-2018 готова на 30% ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Строительство железной дороги, которая свяжет центр Волгограда с местным аэропортом к чемпионату мира по футболу 2018 года, выполнено более чем на 30%. "Электрифицированный железнодорожный участок протяженностью 1,2 километра строится от станции Гумрак до волгоградского аэропорта. Эта дорога обеспечит прямое сообщение между железнодорожным вокзалом Волгограда и аэропортом. На сегодняшний день уложено 395 метров железнодорожного пути (33% от общей длины участка - прим. ТАСС), идут подготовительные работы для монтажа контактной сети", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД). В пресс-службе отметили, что в аэропорту также построят островную платформу длиной 176...
Прочитана: 1110 раз
Общество 20.11.2017 15:46

Открытый интернет-урок, посвященный борьбе с наркоманией и связанной с ней преступностью, состоялся у учеников 8-11 классов 62 школ Волгограда и области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, занятие проводили полицейские, врачи, сотрудники службы исполнения наказаний, центра молодежной политики и реготделения фонда «Здоровое поколение». Специалисты отвечали на вопросы школьников, обсуждали с подростками правовые, медицинские и социальные аспекты употребления алкоголя и наркотиков. Учащихся познакомили с работой детского телефона доверия (8 800 2000 122) и с интернет-сайтом «Здоровая Россия». А также объяснили, к кому они могут обратиться за помощью, если попадут в трудную ситуацию.
Прочитана: 327 раз
Общество 20.11.2017 14:41 (Обновлено: 20.11.2017 14:56)

«Апофеоз труда» вернется на фасад вокзала Волгоград-1 к 2 февраля Увезенная несколько лет назад на реставрацию скульптурная группа «Апофеоз труда» снова украсит фасад железнодорожного вокзала в Волгограде к началу февраля, сообщает ИА «Высота 102». В каком виде «Апофеоз труда» вернется на прежнее место, и будут ли это те самые исторические скульптуры, пока неизвестно. Но ко 2 февраля 2018 года, когда в Волгоград начнут съезжаться гости празднования 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве, железнодорожный вокзал должен преобразиться. В частности, ярким светом засияет звезда на знаменитом шпиле волгоградского вокзала.
Прочитана: 1133 раз


20 ноября 19:57
Школьников из Нового Уренгоя пригласили на экскурсию в Волгоград после сандального выступления их сверстникаСмотреть фотографии
20 ноября 18:27
В Волгоградской области фельдшеров «Скорой помощи» от неадекватных граждан защитят видеорегистраторы Комментарии2Смотреть фотографии
20 ноября 18:06
В Волгограде участник Сталинградской битвы прокомментировал скандальное выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге Комментарии10Смотреть фотографии
20 ноября 17:56
Полина Вергун: Региональные операторы выводят отрасль обращения с отходами из состояния застояСмотреть фотографии
20 ноября 17:51
Волжский готовит зимнюю сказку к Новому году Комментарии1
20 ноября 17:48
В Волгограде подозреваемого в получении взятки правозащитника оставили за решеткой
20 ноября 17:31
В Волгограде динамичная иллюминация моста через Волгу удивила гостей праздничных торжествСмотреть фотографииCмотреть видео
20 ноября 17:27
Ветхие дворцы культуры в Волгоградской области могут превратиться в кинотеатры Комментарии10
20 ноября 17:00
В Волгограде избраны новые руководители реготделения ОНФ Комментарии25Смотреть фотографии
20 ноября 16:57
В Волгоградской области займутся «оздоровлением» онкологической службы Комментарии15Смотреть фотографии
20 ноября 16:39
В Волгограде двое руководителей реготделения ОНФ объявили о своей отставке Комментарии5Смотреть фотографии
20 ноября 16:35
В Краснооктябрьском районе Волгограда подключат новый участок водовода Комментарии1
20 ноября 16:26
В Волгограде арендатор помещений нанес «Бизнес-Центру» убытков на 2,5 млн руб Комментарии2
20 ноября 15:53
Железная дорога из аэропорта в центр Волгограда к ЧМ-2018 готова на 30% Комментарии12Смотреть фотографии
20 ноября 15:46
Для школьников Волгоградской области провели интернет-урок о вреде наркомании Комментарии1
20 ноября 14:41
«Апофеоз труда» вернется на фасад вокзала Волгоград-1 к 2 февраля Комментарии6Смотреть фотографии
20 ноября 14:29
Для Волгограда покупают электропоезда общей стоимостью 1 миллиард рублей Комментарии17Смотреть фотографии
20 ноября 14:14
Волжский трубный завод вручил специальный приз на фестивале военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь»Смотреть фотографии
20 ноября 13:50
Детский центр «Рассвет» - в тройке лидеров по организации летнего отдыха юных волгоградцев в 2017 годуСмотреть фотографии
20 ноября 13:49
Замглавы администрации Волгограда займется развитием поймы реки Царица Комментарии18Смотреть фотографии
Экология
20 ноября 17:56
Полина Вергун: Региональные операторы выводят отрасль обращения с отходами из состояния застояСмотреть фотографии
17 ноября 16:43
ГК «Чистый город» представила свою концепцию развития отрасли переработки отходов на международной конференции в Москве Комментарии2Смотреть фотографии
15 ноября 12:01
Отвечать за мусор в Ростовской области будет волгоградская компания "Чистый город" Комментарии4
15 ноября 09:49
Суд обязал мэрию Волгограда расчистить ливневки Комментарии6
13 ноября 15:26
Территориальными схемами обращения с отходами заинтересовались на федеральном уровне Комментарии5
13 ноября 10:55
В Волгоградской области предприятие наказали за миллионы метров заброшенных сельхозугодий Комментарии38
10 ноября 12:27
Делегация из Архангельска посетила в Волгоградской области мусоросортировочный комплекс и полигон Комментарии1Смотреть фотографии
7 ноября 12:50
Волжский абразивный завод стал победителем смотра-конкурса в номинации «Лучшая экологически ответственная компания в машиностроении»Смотреть фотографии
2 ноября 21:07
На мусорном полигоне «Комус» вырыли «экологическую дыру» для жителей Волгоградской области Комментарии2Смотреть фотографии
1 ноября 13:43
Пруды в Волгоградской области пребывают в удручающем состоянии Комментарии7Cмотреть видео
1 ноября 09:27
Автомойки и автосервисы в жилых кварталах Волгограда назвали источником повышенной опасности Комментарии3Cмотреть видео
31 октября 17:45
ОНФ: Волгоград стоит на пороге пыльных бурь из-за гибели лесов Комментарии1
30 октября 14:07
В Волгограде власти приступают к разработке плана по спасению озера Сарпа Комментарии2
27 октября 11:24
«Чистый город» знакомится в Нидерландах с передовыми технологиями Комментарии13Смотреть фотографии
25 октября 12:08
Волгоградская область – на первом месте в ЮФО и в пятерке лучших регионов России по экологическому просвещению Комментарии16Смотреть фотографии
20 октября 06:06
Волгоградские активисты ОНФ совместно с компанией "Чистый город" убрали свалки на участках для многодетных семей Комментарии2Смотреть фотографии
18 октября 20:28
Орошаемые сельхозземли вблизи Волгограда хотят отдать под свалку
18 октября 09:58
В Волгоградской области построен один из крупнейших в России полигонов ТКО Комментарии12Смотреть фотографии
17 октября 20:30
Ректор волгоградского вуза поблагодарил США за санкции против России Комментарии22Cмотреть видео
17 октября 12:34
Волгоградская компания «Чистый город» построит полигон ТБО в Ростовской области Комментарии2
13 октября 10:05
В Волгоградской области из нанесенных на «интерактивную карту» 236 свалок убрано всего 61 Комментарии8Смотреть фотографии
11 октября 06:32
На международной конференции в Волгограде обсудят проблемы экологии в России и СШАСмотреть фотографии
10 октября 07:03
В рейтинге ста чистых городов Волгоград занял 99 место Комментарии75Смотреть фотографии
9 октября 13:15
В Волгоградской области полигон "Комус" признали виновным в захламлении отходами соседних земель Комментарии11Смотреть фотографииCмотреть видео
5 октября 09:57
В Волгоградской области теплосети уличили в сбросе неочищенных стоков Комментарии2
1 октября 21:22
«Красный Октябрь» в Волгограде оштрафовали за «оранжевое облако»
29 сентября 12:10
Первый в Волгоградской области мусоросортировочный комплекс готовится к открытию Комментарии18Смотреть фотографии
26 сентября 21:10
ГК "Чистый город" из Волгограда построит в Волгодонске современные объекты ТКО к концу 2018 года
25 сентября 12:02
Ночные заморозки "прописались" в северных районах Волгоградской области Комментарии6
25 сентября 11:43
Вице-премьер Хлопонин назначен куратором спецпроекта по очистке Волги и Волго-Ахтубинской поймы за 245 млрд рублей Комментарии33Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

На Марафоне 2017 бухгалтера узнают об изменениях в налогах

 

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Вложить деньги правильно. Или о рисках инвестирования

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 20 Ноября, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура 7..9 С, давление 746..748 мм рт.ст., ветер Восточный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
20 Ноября, Пн
$ 0.0000 руб.
0.0000 руб.
GBP 0.0000 руб.
CHF 0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставовКомментарии135
Первый вице-губернатор Волгоградской области разыскивает «подпольных» тружениковКомментарии83
В Волгограде задумали на приватизации подвалов заработать более полумиллиарда рублейКомментарии74
В администрации Волгоградской области приготовились к приему инвалидовКомментарии58
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"Комментарии55
Депутату облдумы предъявили долг почти в полбюджета ВолгоградаКомментарии52
В Волгоградской области значительно снизили прожиточный минимум для всех категорий населенияКомментарии48
В Волгограде бывшего судью отправил в колонию родной судКомментарии46
В Волгоградской области снова ищут руководителя фонда капремонтаКомментарии46
Болельщики "Ротор-Волгоград" голосуют за отставку председателя спорткомитета регионаКомментарии45
В Волгоградской области предприятие наказали за миллионы метров заброшенных сельхозугодийКомментарии38
Волгоградскую область в минстрое РФ включили в тройку лидеров среди регионов по количеству концессийКомментарии37
Медали для избирателей депутатов Волгоградской гордумы отольют в КузбассеКомментарии36
В Волгограде на троллейбусный маршрут №12 в тестовом режиме выходит электробусКомментарии36
В сферу здравоохранения Волгоградской области пустили концессиюКомментарии35

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разбирательства по делу о коррупции в облкомпроме проходят в закрытом режимеКомментарии2
Просмотров: 18226
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионовКомментарии28
Просмотров: 17499
В Волгограде прогремели залпы фейерверка в честь подъема Знамени Победы
Просмотров: 16781
Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставовКомментарии135
Просмотров: 10016
По делу экс-чиновника администрации Волгоградской области огласили секретные сведенияКомментарии24
Просмотров: 8366
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Просмотров: 8362
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Просмотров: 8104
В Волгограде бывшего судью отправил в колонию родной судКомментарии46
Просмотров: 7590
В Волгоградской области детей хотят оградить от низкопробных коммерческих спектаклейКомментарии14
Просмотров: 6869
В Волгограде подняли огромное Знамя Победы в честь 75-летия контрнаступления под Сталинградом
Просмотров: 6768

Рекомендуемые к прочтению новости

Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Рекомендации: +46 / 5-
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Рекомендации: +42 / 12-
В Волгограде прогремели залпы фейерверка в честь подъема Знамени Победы
Рекомендации: +41 / 9-
На Петербургском форуме бизнесмена из Волгограда наградили за превращение памятника Царицына в «Лофт 1890»
Рекомендации: +40 / 3-
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионовКомментарии28
Рекомендации: +39 / 7-
В Волгоградском политехе ученые получили 1,5 миллиона рублей на развитие инновационных проектов
Рекомендации: +39 / 2-
Губернатор Волгоградской области посетил микрорайон «Долина» и поздравил счастливых новоселов
Рекомендации: +39 / 5-
Волгоградский метзавод намерен через суд взыскать с ФНПЦ «Титан-Баррикады» 49,5 млн руб. долга
Рекомендации: +38 / 3-
В Волгоградской области открылось новое производство по добыче и транспортировке природного газаКомментарии8
Рекомендации: +38 / 2-
В Волгоградской области детей хотят оградить от низкопробных коммерческих спектаклейКомментарии14
Рекомендации: +38 / 5-