









Финальным аккордом празднования в Волгограде 75-летия начала контрнаступлений Советской Армии под Сталинградом стал яркий салют и запуск архитектурно-художественного освещения моста через Волгу. Подсветка, преобразившая ночной пейзаж, будет радовать жителей и гостей областного центра отныне каждый день. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградоблэлектро», от задумки до реализации проекта ушло больше года. Знания специалистов из организаций разных городов России, опыт профессионалов компаний нашего региона внесли неоценимый вклад в успешность реализуемого проекта.

Для того, чтобы световое оформление поразило горожан и гостей Волгограда, была проделана огромная работа: смонтировано 82 мачты декоративного освещения пролетных строений и 20 мачт декоративного освещения опор, проложено свыше 4 км кабельных линий и 5 км сигнального кабеля, установлено 266 светодиодных светильников с профессиональной высокотехнологичной оптикой.

Кстати, уникальные светильники способны отображать неограниченное количество оттенков цветовой палитры, а современное оборудование позволяет программировать неповторимые сценарии смены цвета. В выходные и праздничные дни у моста через Волгу будет особое «настроение», а волгоградцы и гости города смогут наблюдать различные вариации динамичного светового шоу. Реализованный ПАО «Волгоградоблэлектро» проект безвозмездно будет передан в государственную собственность Волгоградской области.













Напомним, аналогичный проект специалисты «Волгоградоблэлектро» реализовали и на Астраханском мосту, соединяющем Ворошиловский и Центральный районы. Яркая иллюминация органично вписалась в общую картину комплексного благоустройства поймы реки Царицы и парковую зону интерактивного музея «Россия. Моя история».

Реализация инфраструктурных проектов – один из приоритетов долгосрочной стратегии развития региона, обозначенной губернатором в 2014 году. В соответствии с этой задачей проводится комплекс работ по развитию городской инфраструктуры, созданию и реконструкции современных систем уличного освещения на территории Волгограда и Волгоградской области.

Фото и видеоматериалы предоставлены ПАО «Волгоградоблэлектро».